Trump-Putin anlaşması: Telefonda 2.5 saat görüştüler

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.
İkilinin görüşmesi yaklaşık 2,5 saat sürdü. Görüşmeye ilişkin hem ABD hem de Rusya cephesinden yapılan açıklamalarda birçok konuda 'mutabakat' sağlandığı bildirildi.
'KALICI BARIŞ' MUTABAKATI
Beyaz Saray, Trump ile Putin'in, Rusya-Ukrayna savaşının "kalıcı bir barışla" sona ermesi gerektiği ve kapsamlı müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığını açıkladı. Açıklamada, "Her iki lider de bu çatışmanın kalıcı bir barışla sona ermesi gerektiği konusunda mutabık kaldı" ifadesine yer verildi. Rusya-Ukrayna savaşının hiç başlamaması veya çok uzun süre önce sona erdirilmesi gereken bir savaş olduğu kaydedilen açıklamada, "Liderler, barışa giden sürecin, enerji ve altyapı ateşkesiyle başlaması, bununla beraber Karadeniz'de deniz ateşkesinin uygulanması, tam ateşkes ve kalıcı barışa yönelik teknik müzakerelerle devamı konusunda mutabık kaldılar" değerlendirmesi yapıldı. "Liderler, gelecekteki çatışmaları önlemek için potansiyel bir işbirliği bölgesi olarak Orta Doğu hakkında geniş bir şekilde konuştular" ifadesine yer verilen açıklamada, liderlerin stratejik silahların yayılmasının durdurulması için diğer ülkelerle birlikte çalışacaklarını belirttiği kaydedildi. Açıklamaya göre, iki lider ayrıca, "İran'ın asla İsrail'i yok edecek bir konumda olmaması" gerektiği görüşünü paylaştı.
30 GÜNLÜK ATEŞKES DE KONUŞULDU
Kremlin'den yapılan açıklamada da iki liderin Ukrayna meselesinin çözümüne yönelik girişimlerini sürdürme konusunda niyetlerini teyit ettiğini bildirildi. Görüşmede, Trump'ın Ukrayna'da 30 günlük acil ateşkes teklifinin de ele alındığı belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi: "Varılan anlaşmaları defalarca sabote eden ve ihlal eden Kiev yönetiminin müzakere edememesiyle ilgili ciddi risklerin olduğu dile getirildi. Meselenin tırmanmasının önlenmesi, siyasi ve diplomatik yollarla çözüme kavuşturulması için temel koşulun, Kiev'e yabancı askeri desteğin ve istihbarat bilgilerinin aktarılmasının tamamen durdurulması gerektiği vurgulandı."
Açıklamada liderlerin görüşmede ele alınan tüm konularda temasları sürdürme konusunda da mutabık kaldığı kaydedildi.