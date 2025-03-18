İran: İsrail'in Gazze'deki saldırılarından ABD sorumlu

Gazze'deki soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçların durdurulması konusunda tüm devletlerin ve Birleşmiş Milletler'in sorumluluk taşıdığını ifade eden Bekayi, İsrail'in ABD, İngiltere ve bazı Batılı ülkelerin tam desteğiyle uluslararası hukuku ve normları benzeri görülmemiş şekilde ihlal etmesine karşı sessiz kalınmasının, BM Şartı'na dayalı hukuki düzenin çöküşüne yol açacağını belirterek, bu durumun küresel barış ve güvenlik açısından felaketle sonuçlanabileceği konusunda uyarıda bulundu.