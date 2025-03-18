Dışişleri Bakanlığı: İsrail insanlığa meydan okuyor

İsrail'in, uluslararası hukuku ve evrensel değerleri en ağır biçimde ihlal ederek insanlığa meydan okuduğu belirtilen açıklamada, "Küresel düzeyde barış ve istikrar arayışlarının yoğunlaştığı bir dönemde, İsrail hükümetinin sergilediği bu saldırgan tutum, bölgenin ortak geleceğini tehdit etmektedir. İsrail’in yeni bir şiddet sarmalına neden olması kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması için İsrail’e karşı uluslararası toplum tarafından kararlı bir duruş sergilenmesi gerekmektedir. Türkiye olarak, Filistin halkının haklı davasında yanında durmayı sürdüreceğimizi ve bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalara destek vereceğimizi bir kez daha vurguluyoruz." denildi.