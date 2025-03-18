ABD İsrail'in saldırılarından Hamas'ı sorumlu tuttu

Tammy Bruce, barış için İsrail'in yanında olunması gerektiğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, terör devleti İsrail'in ateşkesi bozup Gazze'ye bomba yağdırmasından Hamas'ı sorumlu tuttu. "Hamas, önümüzdeki zorlayıcı anlaşmayı geciktiriyor" diyen Bruce, "Filistinlileri sonuçlarına katlanmaya zorluyor." ifadesini kullandı.
Bruce, yaptığı yazılı açıklamada, "Savaştan ve düşmanlıkların yeniden başlamasından tamamen Hamas sorumludur." ifadesini kullandı.
Gazze'ye saldırıdan Hamas'ı sorumlu tuttu
Gazze'ye saldırıdan Hamas'ı sorumlu tuttu
"Hamas, (Özel Temsilci) Steve Witkoff'un geçen çarşamba sunduğu 'köprü' önerisini kabul etseydi, her ölüm önlenebilirdi." görüşünü savunan Bruce, Hamas'ı, İsrail ile devam eden anlaşma sürecini zorlaştırmakla suçladı.
Tammy Bruce,
"Hamas, önümüzdeki zorlayıcı anlaşmayı geciktiriyor ve Filistinlileri sonuçlarına katlanmaya zorluyor."
ifadesini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, açıklamasında, ABD'nin, İsrail-Hamas ilişkileri konusundaki yaklaşımını kararlılıkla koruduğunu belirterek,
"Barış için İsrail'in yanında durun." if
adesine yer verdi.
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