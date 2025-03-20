Trump’ın savaşsız dünya vaadi boş çıktı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, “Savaşsız bir dünya” sözü 50 gün ayakta kalabildi. Ukrayna-Rusya Savaşı’nı 1 günde bitireceğini söyleyen ancak haftalardır sonuç alamayan Trump’ın, önceki gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le, “30 günlük ateşkes” üzerinde uzlaşıldığını duyurmasından saatler sonra iki ülke de birbirine saldırı düzenledi. Gazze’de 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkes 2 ay dayanmazken, İsrail güçleri, ABD mühimmatı ve Trump’ın onayıyla bir gece 400’den fazla Filistinliyi katletti. “İran’la savaş istemiyoruz” diyen Trump, Yemen’de İran destekli güçlere hava saldırısı düzenleyerek Tahran’a mesaj verdi. 20 Ocak’ta göreve başlayan Trump, küresel krizlere çözüm üretemezken, Meksika’ya “terörle mücadele” kisvesinde saldırılar düzenleyebileceğini, Avrupa’yı bedavaya savunmayacağını ve Kanada ile Grönland’ı ilhak edeceğini duyurarak yeni krizlere sebebiyet verdi.

UZLAŞMA BİRKAÇ SAAT SÜRDÜ

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrası Moskova ve Kiev'den karşılıklı saldırı bildirimleri geldi. Reuters'ın aktardığına göre Putin, enerji altyapısına yönelik saldırılarda sınırlı bir duraklamaya onay vereceğini söyledi ve bu teklif daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından kabul edildi. Uzlaşıdan saatler sonra Her iki savaşan taraf da gece boyunca çok sayıda drone saldırısı olduğunu açıkladı.

RUSYA SUMİ’DE HASTANE VURDU

Sumi'de ise bölge yetkilileri, Rus insansız hava aracı saldırılarının iki hastaneye de zarar verdiğini, yaralanan olmadığını ancak hastaların ve hastane personelinin tahliye edilmesini zorunlu kıldığını bildirdi. Kiev bölgesinde yetkililer 60 yaşında bir adamın yaralandığını söyledi. Başkent yakınlarındaki hasarın çoğu, polisin hava saldırılarının 18 özel ev, 20 daire, 19 araç, iki dükkan ve bir kafeyi tahrip ettiğini veya hasara uğrattığını söylediği Bucha bölgesindeydi.

UKRAYNA KRASNODAR’A SALDIRDI

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yaptığı görüşmenin ardından, Ukrayna ordusunun Krasnodar bölgesindeki enerji altyapı tesisine İHA'lar ile saldırı düzenlediğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "Rus-Amerikan müzakerelerinin sona ermesinden birkaç saat sonra Kiev yönetimi, Krasnodar bölgesindeki Kavkazskaya yerleşim yerinde bulunan enerji altyapı tesisine 3 İHA ile kasıtlı olarak saldırı düzenledi. Bu tesis, demir yolu üzerinden gelen tanklardan petrolün Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'na (CPC) ait uluslararası boru sistemine aktarılmasını sağlıyor" ifadelerine yer verildi.

GAZZE’DE ATEŞKES SONA ERDİ

Trump’ın, “Ortadoğu’ya barış getirdiğini” iddia ettiği Gazze’deki ateşkes de önceki gün İsrail’in düzenlediği hava saldırıları ile sona erdi. İşgalci İsrail ordusundan yapılan açıklamada hedefin Gazze'nin geneli olduğu duyuruldu. Hamas, saldırıların "rehineler için bir ölüm cezası" olduğunu ifade etti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na göre en az 420 Filistinli hayatını kaybetti, 600’den fazla kişi de yaralandı. Geçtiğimiz haftalarda Trump yönetimi, İsrail’e yeni silah satışına onay vermişti. İsrail makamları saldırıları Trump’ın bilgisi dahilinde gerçekleştirdiklerini duyurdu.

YEMEN’İ VURDU İRAN’I HEDEF ALDI

İran’la savaşmak istemediğini ve uzlaşmak istediğini söyleyen Trump, hafta başında Yemen’de İran destekli Husilere yönelik saldırı talimatı verdi. 53 kişinin öldüğü saldırılara ilişkin, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, saldırılarda İran’ın hedef alındığını doğruladı. Waltz, Trump'ın İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağına ilişkin sözlerini hatırlatarak, bu silahları edinmesini önlemek için tüm seçeneklerin masada olduğunu kaydetti.

'ATEŞKES İÇİN ANLAŞTIK'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "İki lider enerji üretim alanları konusunda kısmi bir ateşkes konusunda mutabık kaldı" denildi. Ukrayna lideri Zelenski ise yaptığı açıklamada, Trump'ın kendisine, cephede "koşulsuz bir ateşkes" teklif ettiğini, Ukrayna olarak bunu kabul ettiklerini bildirdi. Zelenski, "Amerika ile Başkan Trump ile ve Amerikan liderliğinde bu yıl kalıcı barışın sağlanabileceğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.







