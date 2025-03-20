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Trump'tan İran'a ‘Husilere desteği derhal kesin' çağrısı

Trump'tan İran'a ‘Husilere desteği derhal kesin' çağrısı

11:2220/03/2025, Perşembe
DHA
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Yemen'deki Husilere verdiği desteği ‘derhal' kesmesi çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, Husiler konusunda İran'ı uyardı. Trump, İran'ın Husilere gönderdiği askeri teçhizatın azaldığını belirterek, “Ancak İran'ın hala büyük miktarlarda malzeme göndermeye devam ettiği yönünde haberler geliyor. İran, bu malzemelerin gönderilmesini derhal durdurmalıdır” ifadesini kullandı.


'Tamamen yok edilecekler'

Trump, Husilerin, İran'ın desteği olmadan kendi başlarına savaşmaları gerektiğini vurgulayarak, “Her durumda savaşı kaybederler ama bu şekilde daha çabuk kaybederler. Tamamen yok edilecekler” açıklamasını yaptı.


İran yönetiminden ise henüz bir cevap gelmedi.





#Trump
#İran
#Silahlandırma

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