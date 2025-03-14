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Venezuela'dan ABD kararı: Yeniden başlıyor

Venezuela'dan ABD kararı: Yeniden başlıyor

10:2214/03/2025, Cuma
AA
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Nicolas Maduro - Donald Trump
Nicolas Maduro - Donald Trump

Venezuela, ABD tarafından sınır dışı edilen vatandaşlarını ülkeye geri getirmek için uçuşları yeniden başlatacağını açıkladı.

Nicolas Maduro
'nun yönetimi altında yaşanan ağır ekonomik kriz ve siyasi çalkantılar sonucunda 2014-2024 yılları arasında yaklaşık sekiz milyon Venezuelalı ülkeyi terk etti.

Ekim 2023'te Joe Biden yönetimi altındaki kısa bir dönem dışında, ABD'den Venezuela'ya sınır dışı uçuşları yıllardır durmuş haldeydi.


"Venezuelalıları ülkeye geri getirmek istiyorum"


Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 8 Mart'ta yaptığı açıklamada, isim vermeden ABD'yi eleştirerek,
"İletişim kanallarına zarar verdiler. Ben bu kanalları açık tutmaya çalışıyorum çünkü yalnızca göçmen oldukları için hapsedilen ve haksız yere zulme uğrayan tüm Venezuelalıları ülkeye geri getirmek istiyorum."
ifadelerine yer verdi.

Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, ABD’de bulunan Venezuelalıların ülkeye getirilmesi konusunda ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Richard Grenell ile anlaşmaya varıldığını belirtti.

Sınır dışı uçuşları başladı


ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun süredir vadettiği göçmen karşıtı hamlesi kapsamında ABD'den Venezuela'ya sınır dışı uçuşları başladı.


Venezuela, ABD tarafından sınır dışı edilen düzensiz göçmenlerden 177'sini 22 Şubat'ta, 242'sini ise 25 Şubat'ta ülkeye geri getirdi.


"Evlerine dönen vatandaşlar bizi mutlu edecek"


Yaklaşık 190 kişiyi taşıyan iki Venezuela uçağı, geçtiğimiz haftalarda Teksas, El Paso'daki bir ABD ordu üssünden ayrılarak Güney Amerika ülkesine doğru yola çıktı.


Rodriguez, Venezuelalıların ülkeyi terk etme sebebinin ABD yaptırımlarının bir sonucu olduğunu vurgulayarak,
"Nerede olurlarsa olsunlar yurttaşlarımızla ilgileneceğimizi bir kez daha teyit ediyoruz. Evlerine, anavatanlarına dönen Venezuelalıların yaşadığı mutluluk bizi de mutlu edecek."
ifadelerini kullandı.



#Venezuela
#ABD
#Nicolas Maduro

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