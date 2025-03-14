Zelenskiy'den Putin ile ilgili ateşkes açıklaması: Reddetmeye hazırlanıyor

Zelenskiy açıklamasında, “Hepimiz Rusya Devlet Başkanı Putin'in cephede ateşkes fikrine cevaben sarf ettiği son derece öngörülebilir ve manipülatif sözleri duyduk. Aslında şu anda bunu reddetmeye hazırlanıyor. Elbette Putin, Başkan Trump'a bu savaşı sürdürmek ve Ukraynalıları öldürmeye devam etmek istediğini doğrudan söylemekten korkuyor. Bu nedenle Moskova'da ateşkes fikrini öyle ön koşullarla çevreliyorlar ki ya başarısız olacak ya da mümkün olduğunca uzun süre sürüncemede kalacak. Putin bunu sık sık yapıyor; doğrudan 'hayır' demiyor ama işleri uzatıyor ve makul çözümleri imkansız hale getiriyor. Biz bunu Rus manipülasyonunun bir başka raundu olarak görüyoruz” dedi.