Ukrayna: Rusya'nın Engels Askeri Havaalanı'na saldırıda füzeler imha edildi

"Ruslar, Engels'teki (Engels askeri havaalanı) saldırı sonucunda KH-101'in de aralarında bulunduğu füzelerini kaybetti. Rakam daha sonra netleşecek. Bu havaalanı, stratejik havacılık tarafından Ukrayna'ya saldırmak için kullanılan en fazla sayıda füzenin depolandığı yerdir."