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Ukrayna: Rusya'nın Engels Askeri Havaalanı'na saldırıda füzeler imha edildi

Ukrayna: Rusya'nın Engels Askeri Havaalanı'na saldırıda füzeler imha edildi

14:4920/03/2025, Perşembe
AA
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Ukrayna, Rusya'nın Engels Askeri Havaalanı'na düzenlenen hava saldırısında KH-101 tipi seyir füzelerinin de aralarında olduğu bazı füzelerin imha edildiğini iddia etti.
Ukrayna, Rusya'nın Engels Askeri Havaalanı'na düzenlenen hava saldırısında KH-101 tipi seyir füzelerinin de aralarında olduğu bazı füzelerin imha edildiğini iddia etti.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, Rusya'nın Engels Askeri Havaalanı'na düzenlenen hava saldırısında KH-101 tipi seyir füzelerinin de aralarında olduğu bazı füzelerin imha edildiğini iddia etti.

Kovalenko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Engels Askeri Havaalanı'na hava saldırısı düzenlendiğini belirterek şunları kaydetti:

"Ruslar, Engels'teki (Engels askeri havaalanı) saldırı sonucunda KH-101'in de aralarında bulunduğu füzelerini kaybetti. Rakam daha sonra netleşecek. Bu havaalanı, stratejik havacılık tarafından Ukrayna'ya saldırmak için kullanılan en fazla sayıda füzenin depolandığı yerdir."

Ukrayna basınındaki haberlere göre, Ukrayna ordusu, Engels Askeri Havaalanı'na İHA'larla saldırı düzenledi.

Engels kentinde "acil durum" ilan edilmişti

Saratov Bölge Valisi Roman Busargin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölgedeki Engels kentinde İHA saldırısı sonucu yaklaşık 30 ev ile şehir hastanesinin hasar gördüğünü, havaalanında yangın çıktığını belirtmişti. Olay yerinde sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürdürdüğünü aktaran Busargin, "
Saldırı sonucu yaralılar var. Yaralılara gerekli tıbbi destek sağlanıyor. Yangın nedeniyle havaalanının yakınlarında bulunan yerleşim yerlerinden siviller tahliye edildi. Bu nedenle acil durum ilan edildi."
ifadelerini kullanmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, gece İHA'larla Rus topraklarına saldırı girişiminde bulunduğunu, Ukrayna'ya ait 132 İHA'nın hava savunma sistemlerince yok edildiğini bildirmişti.


#Engels askeri havaalanı
#hava saldırısı
#Kh-101 seyir füzesi
#Rusya
#Ukrayna

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