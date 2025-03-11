Müslüman okulları hedef alan Fransız AP üyesine soruşturma

Blast haber sitesine göre, aşırı sağcı Reconquete Partisi Başkan Yardımcısı ve AP üyesi Marion Marechel kamuoyuna açık bir alanda Drome şehrinde faaliyet gösteren ve Müslümanların gittiği bir okula ilişkin yalan söylemlerde bulunmakla suçlandı.

Belediyeyi suçladı

Basın ve sosyal medyada yayılan açıklamalarında okulun "terörist gruplarla ilişkili" olduğunu ileri süren Marechel, bu okulun Valence Belediye arazisinde faaliyet göstermesini de eleştirdi.

Marechel, Drome'un bağlı olduğu Valence Belediyesini "radikal bağlantıları" olan bir kuruma arazi sağlamakla suçladı.

Şikayette bulundular

Drome'daki Müslümanların gittiği okulun işletmesinden sorumlu "Valeurs et Reussites" derneği ise okula yönelik iftiralarının ardından Marechel hakkında şikayette bulundu.

Dernek, okulun Fransız müfredatına uygun ve yetkili makamların denetiminde eğitim hayatını sürdürdüğünü açıkladı.







