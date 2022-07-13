Okyanus’ta bayram.

İkinci Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi’ne katılan bilim insanları Kurban Bayramı’nı evlerinden binlerce kilometre uzakta okyanusun ortasında kutladı. 24 saat boyunca gün ışığının olduğu bölgede bilimsel araştırma faaliyetlerini sürdüren ekip, Kurban Bayramı’nın ilk gününde uydu telefonunu kullanarak aileleriyle bayramlaştı. Türkiye’den yaklaşık 4 bin kilometre uzaklıkta olan ekip, 72 derece kuzey enlemini geçerek, kuzeye doğru olan seyrine devam ediyor.

AİLELERİMİZ İÇİN DE GÜZEL BİR ANI

Bilimden Sorumlu Sefer Lider Yardımcısı Prof. Dr. Ersan Başar, İkinci Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi’ne Tromso’den katıldıklarını söyledi. Bayramın ilk gününde tüm bilim insanlarıyla hep beraber bayramlaştıklarını belirten Başar, “Bizim için güzel bir anı oldu. Çünkü Arktik Okyanusu’nda Barents Denizi’nin ortasında bayramlaşmak gerçekten çok güzeldi. Daha sonrasında uydu telefonuyla ailelerimizi aradık ve bayramlaştık.

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Bu bayram ailelerimiz için de güzel bir anı olacak. Önemli konularda uydu telefonu sistemiyle haberleşiyoruz. Arktik Okyanusu gerçekten en zorlu denizlerden biri. Bayramda evden uzakta olmak biraz zor, hele ki Barents Denizi’nde olmak çok daha zor” ifadelerini kullandı.