Dünya Okyanusta bayram
ANTARKTİKA

Okyanus’ta bayram

İkinci Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'ne katılan bilim insanları Kurban Bayramı'nı Türkiye’den 4 bin km uzaklıkta okyanusun ortasında kutladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Okyanus’ta bayram
Okyanus’ta bayram.

İkinci Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi’ne katılan bilim insanları Kurban Bayramı’nı evlerinden binlerce kilometre uzakta okyanusun ortasında kutladı. 24 saat boyunca gün ışığının olduğu bölgede bilimsel araştırma faaliyetlerini sürdüren ekip, Kurban Bayramı’nın ilk gününde uydu telefonunu kullanarak aileleriyle bayramlaştı. Türkiye’den yaklaşık 4 bin kilometre uzaklıkta olan ekip, 72 derece kuzey enlemini geçerek, kuzeye doğru olan seyrine devam ediyor.

AİLELERİMİZ İÇİN DE GÜZEL BİR ANI

Bilimden Sorumlu Sefer Lider Yardımcısı Prof. Dr. Ersan Başar, İkinci Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi’ne Tromso’den katıldıklarını söyledi. Bayramın ilk gününde tüm bilim insanlarıyla hep beraber bayramlaştıklarını belirten Başar, “Bizim için güzel bir anı oldu. Çünkü Arktik Okyanusu’nda Barents Denizi’nin ortasında bayramlaşmak gerçekten çok güzeldi. Daha sonrasında uydu telefonuyla ailelerimizi aradık ve bayramlaştık.

Bu bayram ailelerimiz için de güzel bir anı olacak. Önemli konularda uydu telefonu sistemiyle haberleşiyoruz. Arktik Okyanusu gerçekten en zorlu denizlerden biri. Bayramda evden uzakta olmak biraz zor, hele ki Barents Denizi’nde olmak çok daha zor” ifadelerini kullandı.

Tam bitti derken kötü haber: Bilim insanlarından BA.2.75 uyarısı
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2019'un son aylarında hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde milyonlarca hayata mal oldu. Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor. Daha bulaşıcı ancak daha az öldürücü Omicron varyantından sonra bilim insanları BA 2.75'i mercek altında almış durumda.<br>
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Zira Omicron'un alt varyantı olan ve ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan BA 2.75 bilim dünyasını endişelendirecek türden. Time'ın 'Süper Bulaşıcı Omicron Mutantı Bilim İnsanlarını Endişelendiriyor. Adı BA.2.75' başlıklı haberine göre, bilim insanları BA.2.75 olarak adlandırılan varyantın hızla yayılabileceğini ve aşılardan ve önceki enfeksiyonlardan sağlanan bağışıklığı aşabileceğini söylüyor.<br>
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Mayo Clinic'te klinik viroloji direktörü Matthew Binnicker ilk bulguların BA 2.75'in hızlı bir şekilde yayıldığına işaret ettiğini belirtiyor. Konu ile ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunun altını çizen bilim insanı 'BA.5'i geride bırakıp bırakmayacağını henüz belirleyebilmiş değiliz' diyor.<br>
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DSÖ'DEN BA 2.75 İÇİN İLK AÇIKLAMA<br>Hindistan'da çıkan ve en az 10 ülkeye yayılan BA 2.75 için Dünya Sağlık Ögrügütü'nden (DSÖ) beklenen açıklama geldi. Söz konusu alt varyant ile ilgili detaylı verilerin gelmesini beklediklerini belirten örgüt BA 2.75'in yakından izlendiğini duyurdu. DSÖ'ye göre, son iki haftada dünyadaki Korona vakalarında yüzde 30'luk bir artış oldu.<br>
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UĞUR ŞAHİN UYARMIŞTI<br>Geçtiğimiz haftalarda virüsün Omicron varyantının aşılardan kaçabilen yeni bir alt varyantını tespit ettiklerini söyleyen Uğur Şahin, dünya genelinde Koronavirüs kısıtlamaları kaldırılırken yeni bir dalga oluşmaması için yetkili mercilere söz konusu alt varyanta göre oluşturdukları aşıya kullanım onayı sürecini hızlandırmaları çağrısı yapmıştı.<br>
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Yeni aşıların seri üretime geçmesinin üç ayı bulabileceğini söyleyen Şahin, “Ek klinik denemelere gerek kalmadan aşı adaptasyonunu en yeni verilere göre yapma imkânına sahip olmak faydalı olacaktır” demişti.<br>
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İngiliz Financial Times gazetesine açıklamalarda bulunan Şahin, klinik araştırmaların bugüne kadar yapılanlardan farklı olmayacağını vurgulayan Şahin, “spike proteininin birkaç amino asidini değiştireceklerini” söylemişti.<br>
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EN İYİ KORUNMA YOLU HALA AŞI<br>Uzmanlar, aşıların ve takviye dozların şiddetli Kovid-19'a karşı hala en iyi savunma olduğunu söylüyor.<br>
Tam bitti derken kötü haber: Bilim insanlarından BA.2.75 uyarısı
2 yılı aşkın süredir hayatımızda olan koronavirüs geri mi dönüyor? Hindistan'dan gelen haberler bilim dünyasını alarma geçirirken BA 2.75 için DSÖ'den de açıklama geldi.
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​DSÖ'den uyarı: Koronavirüs hala acil sağlık durumu.

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