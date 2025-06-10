Antarktika'nın bir bölgesindeki imparator penguen nüfusu 15 yılda yüzde 22 azaldı

Verileri analiz eden araştırmacı Peter Fretwell, "Deniz buzu penguenler için çok önemli, çünkü deniz buzu üzerinde ürüyorlar ve deniz buzu üzerinde besleniyorlar." dedi.

Deniz buzunun iklim değişimi sebebiyle yılın erken dönemlerinde kırılmasının leopar fokları ve orkalar gibi yırtıcıların kolonilere yaklaşmasına neden olduğunu belirten Fretwell, "Isınan okyanus sıcaklıkları ve değişen yağış düzenleri de penguen yavrularının hayatta kalma oranını etkileyebilir." ifadesini ekledi.