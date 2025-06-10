Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Antarktika
Antarktika'nın bir bölgesindeki imparator penguen nüfusu 15 yılda yüzde 22 azaldı

Antarktika'nın bir bölgesindeki imparator penguen nüfusu 15 yılda yüzde 22 azaldı

16:0310/06/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Araştırmacılar, imparator penguenlerin belirlenen tarihler arasında yüzde 22 azaldığını tespit etti.
Araştırmacılar, imparator penguenlerin belirlenen tarihler arasında yüzde 22 azaldığını tespit etti.

Antarktika Yarımadası, Weddell ve Bellingshausen denizlerini kapsayan bölgedeki imparator penguen nüfusunun, 15 yılda yüzde 22 azaldığı saptandı.

İngiliz Antarktika Araştırmaları Enstitüsü'nün (BAS) internet sitesinde paylaşılan çalışmada araştırmacılar, bölgede 2009 ve 2024 yılları arasında elde edilen uydu görüntülerinden bölgede yaşayan imparator penguen kolonisini inceledi.

Araştırmacılar, imparator penguenlerin belirlenen tarihler arasında yüzde 22 azaldığını tespit etti.

İmparator penguen nüfusunun azalmasının deniz buzlarının erimesinden kaynaklandığı kaydedildi.

Araştırma kapsamında, mevcut küresel ısınma oranları devam ederse penguenlerin 2100 yılına kadar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı tahmin edildi.

Verileri analiz eden araştırmacı Peter Fretwell, "Deniz buzu penguenler için çok önemli, çünkü deniz buzu üzerinde ürüyorlar ve deniz buzu üzerinde besleniyorlar." dedi.

Deniz buzunun iklim değişimi sebebiyle yılın erken dönemlerinde kırılmasının leopar fokları ve orkalar gibi yırtıcıların kolonilere yaklaşmasına neden olduğunu belirten Fretwell, "Isınan okyanus sıcaklıkları ve değişen yağış düzenleri de penguen yavrularının hayatta kalma oranını etkileyebilir." ifadesini ekledi.



İncelenen koloniler, Antarktika'da yaşayan toplam imparator penguen nüfusunun yaklaşık yüzde 30'unu temsil ediyor.

Araştırma, "Nature Communications: Earth & Environment" dergisinde yayımlandı.

#Antarktika
#Penguen
#Antarktika Yarımadası
#Weddell
#Bellingshausen
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALES 2 sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, sınavda kaç soru sorulacak?