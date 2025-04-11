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Helikopteri penguen düşürmüş: Kazanın raporu ortaya çıktı

Helikopteri penguen düşürmüş: Kazanın raporu ortaya çıktı

08:5711/04/2025, Cuma
AA
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Güney Afrika'da ocak ayındaki helikopter kazasına kabine alınan penguenin neden olduğu açıklandı.
Güney Afrika'da ocak ayındaki helikopter kazasına kabine alınan penguenin neden olduğu açıklandı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 19 Ocak'ta meydana gelen helikopter kazasına, uçuş kurallarına aykırı şekilde kabine alınan penguenin neden olduğu açıklandı.

Güney Afrika Sivil Havacılık Otoritesi (SACAA), Doğu Cape eyaletinde düşen helikoptere ilişkin rapor yayımladı.

Rapora göre kaza, uçuş kurallarına aykırı şekilde kabine penguen alınması nedeniyle meydana geldi.
Ön koltukta oturan araştırmacının tuttuğu bir kutuda taşınan penguen, kalkış sırasında kutudan kurtulmaya çalıştı.
Bu sırada pilotun önündeki kontrol paneline devrilen kutu, henüz 15 metre yükselen helikopterin keskin bir şekilde sağa yatmasına yol açtı.

Kalkış noktasından 20 metre uzaklığa düştü

Pilotun kontrolü sağlayamaması sonucu kalkış noktasından 20 metre uzaklığa düşen helikopterde ağır hasar meydana gelirken, kazada penguen dahil ölen ya da yaralanan olmadı.
  • Raporda pilotun, penguenin sabitlenmiş ve güvenli bir kutuda tutulması konusunda uçuş kurallarını ihmal ettiğine işaret edilerek,
    "Bu kaza yerleşik güvenlik protokollerine ve havacılık güvenlik prosedürlerine uymanın önemini vurgulamaktadır."
    ifadeleri kullanıldı.

#Güney Afrika Cumhuriyeti
#helikopter kazası
#Penguen
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