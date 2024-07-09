İstanbul Akvaryum'un bilimsel çalışmaları sonuç verdi: Dört bebek penguen daha doğdu

“İlk penguenlerimizi 2016 yılında 4 nesildir türleri Valensiya Akvaryumu’nda korunma altındayken ‘’Canlıların Korunaklı Bölgelerde Yetiştirilmesi Programı’’ kapsamında tesisimizin uygun koşulları sağlaması ile evlat edinmiştik. Küresel ısınma nedeniyle dünya genelinde sayıları oldukça azalan penguenlerimizin nesillerinin sürdürülmesi ve korunması için en iyi koşulları profesyonel teknik ekibimiz ve teknolojik altyapımız sayesinde uzun süredir sağlamaktayız. 4 yeni bebek penguenimizin doğum haberi, bize dünya genelinde gentoo penguenlerinin nesillerinin korunması ve popülasyonunun artırılması çalışmalarına büyük bir katkı yaptığımızı gösteriyor.” dedi. Çapanoğlu: “İstanbul Akvaryum olarak biyolojik çeşitliliği koruma ve sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu başarılar, yalnızca akvaryumumuzun değil, aynı zamanda ülkemizin de biyolojik çeşitliliği koruma ve sürdürülebilirlik konusundaki yetkinliğini gözler önüne seriyor”