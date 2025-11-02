Zürih'ten küresel ısınma raporu: 75 yıl içinde yok olabilir

Küresel ısınma sonucu buzulların kapladığı alan ve hacmi azalırken yüzyılın sonunda Avrupa Alpleri ve Kafkasya Dağlarındaki buzulların tamamen yok olacağı tahmin ediliyor. Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü İnşaat, Çevre ve Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Matthias Huss "2100 yılına kadar mevcut buzların yüzde 26-41'inin kaybolacağı öngörülüyor ve uzun vadede bu oran daha da artabilir" dedi.
Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü İnşaat, Çevre ve Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Matthias Huss buzul erimelerine dair kritik eşikleri ve küresel ısınmanın hızlanan erimelere olan etkisini değerlendirdi.
Dünyanın buzul tabakasındaki değişimin ana sebebinin iklim koşullarıyla doğrudan bağlantılı olduğuna işaret eden Huss, son yüzyılda yaşanan değişimlerin ana nedeninin insan faaliyetleri sonucu artan ısınma olduğunu söyledi.
1850'deki Küçük Buz Devri'nden sonra buzullar gerilemeye başladı
Huss, buzulların kapladığı alanın 1850'lerde son 10 bin yılın en yükseğine çıktığını, bu sebeple o dönemin "Küçük Buz Devri" olarak anıldığını anımsatarak, "O tarihten bu yana buzullar gerileme sürecine girdi ve özellikle son birkaç on yılda bu süreç belirgin biçimde hızlandı." dedi.
Huss, dünya genelinde buzulların erime hızının, 2010-2020 yıllarında bir önceki 10 yıllık döneme göre yaklaşık yüzde 36 arttığını belirterek, şunları söyledi:
Uzun vadede buzul kaybı beklenenin ötesine geçebilir
Buzul erimelerinin ayrıca okyanus ekosistemlerinde de farklı etkileri olabileceğini ifade eden Huss, özellikle kıyılara taşınan tortu ve besin maddelerinin erimeyle birlikte değişiminin kritik olabileceğini kaydetti.
Huss, küresel karbon emisyonlarının sınırlanmasının atılacak en önemli adım olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: