Rus ordusunda TikTok krizi: Ukrayna sınırındaki askerlere soruşturma açıldı

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Dışişleri'nden AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen'e cevap: Kadın olmanızla bir ilgisi yok

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Türkiye ziyaretinde yaşanan protokol tartışmasına ilişkin "Sandalye olayı kadın olduğum için yaşandı" ifadesini kullanmasına Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Yapılan açıklamada, "Oturma düzeni tartışmasının, Avrupalılıkla, kadın olmakla, İstanbul Sözleşmesi’yle ve Avrupa Komisyonu’nun konumu ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu konuda bir kasıt veya kötü niyet aranması da anlamsızdır. Mesele AB protokolünün kendi arasındaki eşgüdümsüzlüğü ve ihmalinin bir sonucudur" denildi.