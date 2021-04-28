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Dünya Rus ordusunda TikTok krizi Ukrayna sınırındaki askerlere soruşturma açıldı
AVRUPA

Rus ordusunda TikTok krizi: Ukrayna sınırındaki askerlere soruşturma açıldı

Rus askerlerinin Ukrayna'ya bağlı Donbas bölgesinde bulunduğuna dair sosyal medya platformu TikTok'ta paylaştığı görüntüler hakkında soruşturma açıldı. Söz konusu görüntülerde, Rus askerlerinin ayrılıkçı milislere verdikleri destek ve Ukrayna'ya karşı operasyonlarda yer aldığı görüntüler yer alıyor.

Haber Merkezi İHA
Rus ordusunda TikTok krizi: Ukrayna sınırındaki askerlere soruşturma açıldı
Arşiv

Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donbas Bölgesi’ndeki gerilim hala devam ederken, Rusya’da çok sık kullanılan sosyal paylaşım sitesi TikTok’ta birçok görüntü paylaşıldı.

Söz konusu paylaşımlarda, Rus askerlerinin Ukrayna’nın Donbas bölgesine gittiği, buradaki Rusya yanlısı ayrılıkçı milislere destek verdiği ve Ukrayna ordusuna karşı operasyonlarda yer aldığına dair görüntüler yer aldı.

546 adet paylaşım inceleme altında

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından yapılan açıklamada, Rus askerinin Donbas’da bulunduğuna dair 546 adet TikTok paylaşımının inceleme altına alındığı kaydedildi.

Bahsi geçen paylaşımlarda sahte görüntülere yer verildiği ve kamuoyunun yanıltıldığını belirten Roskomnadzor, başlatılan incelemenin ardından savcılık üzerinden görüntüleri paylaşan kişilere yönelik suç duyurusunda bulunulacağını ifade etti.

Yaklaşık 500 bin TL'lik ceza verilebilir

Roskomnadzor, savcılık üzerinden başlatılması planlanan soruşturmanın ardından ise, yanıltıcı görüntüleri paylaşan her bir kişiye 5 milyon rubleye (500 bin TL) kadar para cezası verilebileceğini kaydetti.

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