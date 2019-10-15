Dünya Tel Abyadlılar Barış Pınarı ile terörden kurtarılan ilçelerine dönmeye başladı
BARIŞ PINARI HAREKATI

Tel Abyadlılar Barış Pınarı ile terörden kurtarılan ilçelerine dönmeye başladı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden kurtarılan Tel Abyad ilçe merkezinde YPG/PKK'lı teröristlerle girilen çatışmalar sırasında kentten ayrılan siviller evlerine dönüyor.

Haber Merkezi AA
Tel Abyadlılar evlerine dönmeye başladı.
Tel Abyadlılar evlerine dönmeye başladı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye topraklarındaki Tel Abyad ilçe merkezi teröristlerden temizlenmişti.

Tel Abyadlılar geri dönmeye başladı.

BARIŞ PINARI'NDA GÜVENLİ BÖLGEYE GERİ DÖNÜŞLER BAŞLADI

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, ilçe merkezinde güvenlik tedbirleri kapsamında arama tarama çalışmalarını sürdürüyor.

Tel Abyad’dayız
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Tel Abyad’dayız
Bu sırada, geçici olarak güvenli bölgelere giden siviller de evlerine geri dönüyor.

AA, dün Tel Abyad'dan yaptığı canlı yayında teröristlerin tahakkümünde 4,5 yıl geçiren Tel Abyad halkının günlük yaşamını sürdürdüğünü, sükunet ve güven ortamının hakim olduğunu görüntülemişti.

Tel Abyad

Tel Abyad'ın durumu

  • Rakka'ya bağlı, nüfusunun büyük bölümü Arap olan ilçe, Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ tarafından işgal edilmişti.
  • DEAŞ tehdidini fırsata çevirmek isteyen YPG/PKK'nın hedef seçtiği Tel Abyad, ABD'nin verdiği yoğun destekle bir yıl sonra bu terör örgütünün işgaline girmişti.

Teröristler, ilçedeki Arap ve batı kısmında yaşayan Türkmenleri, "bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği" tehdidiyle tehcir etmişti.

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