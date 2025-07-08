Trump'ın Pentagon'un Ukrayna'ya silah sevkiyatını durdurma kararından habersiz olduğu belirtildi

Associated Press'in (AP) konuyla ilgili bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump'ın dün Ukrayna'ya silah yardımının devam ettirilmesine ilişkin açıklamasının arka planı ele alındı.

İsmi açıklanmayan kaynaklar, Pentagon'un 2 Temmuz'da Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan bazı askeri mühimmatın dış yardımlara ilişkin yapılan incelemeler sonrası gönderilmeyeceğini açıklamasına Trump'ın

İsmi açıklanmayan kaynaklar, Pentagon'un 2 Temmuz'da Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan bazı askeri mühimmatın dış yardımlara ilişkin yapılan incelemeler sonrası gönderilmeyeceğini açıklamasına Trump'ın

Ayrıca, söz konusu durdurma kararının, Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı Elbridge Colby tarafından planlandığı ve Bakanlık içinde de fikir ayrılıklarına yol açtığı belirtildi.