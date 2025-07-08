Trump'ın Pentagon'un Ukrayna'ya silah sevkiyatını durdurma kararından habersiz olduğu belirtildi

İsmi açıklanmayan kaynaklar Pentagon'un Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan bazı askeri mühimmatın gönderilmeyeceği açıklamasına Trump'ın "hazırlıksız yakalandığını" ifade etti. Trump, "Ukrayna'ya daha fazla silah göndereceğiz. Göndermek zorundayız." ifadelerini kullandı.
Associated Press'in (AP) konuyla ilgili bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump'ın dün Ukrayna'ya silah yardımının devam ettirilmesine ilişkin açıklamasının arka planı ele alındı.
Kaynaklar, Trump'ın, Pentagon'un yardımları durdurmaya yönelik planını Beyaz Saray'la yeterince koordine etmediğini düşündüğünü aktardı.
Ayrıca, söz konusu durdurma kararının, Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı Elbridge Colby tarafından planlandığı ve Bakanlık içinde de fikir ayrılıklarına yol açtığı belirtildi.
Pentagon daha önce Ukrayna'ya bazı askeri mühimmatları göndermeme kararı almıştı
Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, 2 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Pentagon'un, askeri dış yardımlara ilişkin inceleme yürüttüğünü belirtmişti.