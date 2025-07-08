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Trump'ın Pentagon'un Ukrayna'ya silah sevkiyatını durdurma kararından habersiz olduğu belirtildi

Trump'ın Pentagon'un Ukrayna'ya silah sevkiyatını durdurma kararından habersiz olduğu belirtildi

23:238/07/2025, Salı
AA
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna'ya silah yardımının devam ettirilmesine ilişkin açıklaması ele alındı
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna'ya silah yardımının devam ettirilmesine ilişkin açıklaması ele alındı

İsmi açıklanmayan kaynaklar Pentagon'un Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan bazı askeri mühimmatın gönderilmeyeceği açıklamasına Trump'ın "hazırlıksız yakalandığını" ifade etti. Trump, "Ukrayna'ya daha fazla silah göndereceğiz. Göndermek zorundayız." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) bazı askeri mühimmatın Ukrayna'ya gönderilmeyeceğine ilişkin duyurusuna
"hazırlıksız yakalandığı" i
fade edildi.

Associated Press'in (AP) konuyla ilgili bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump'ın dün Ukrayna'ya silah yardımının devam ettirilmesine ilişkin açıklamasının arka planı ele alındı.

İsmi açıklanmayan kaynaklar, Pentagon'un 2 Temmuz'da Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan bazı askeri mühimmatın dış yardımlara ilişkin yapılan incelemeler sonrası gönderilmeyeceğini açıklamasına Trump'ın
"hazırlıksız yakalandığını"
ifade etti.

Kaynaklar, Trump'ın, Pentagon'un yardımları durdurmaya yönelik planını Beyaz Saray'la yeterince koordine etmediğini düşündüğünü aktardı.

Ayrıca, söz konusu durdurma kararının, Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı Elbridge Colby tarafından planlandığı ve Bakanlık içinde de fikir ayrılıklarına yol açtığı belirtildi.

Pentagon daha önce Ukrayna'ya bazı askeri mühimmatları göndermeme kararı almıştı

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, 2 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Pentagon'un, askeri dış yardımlara ilişkin inceleme yürüttüğünü belirtmişti.

Bu kapsamda Kelly, eski Başkan Joe Biden döneminde Ukrayna'ya gönderileceği belirtilen bazı askeri mühimmatın
"ABD'nin çıkarlarına öncelik vermek amacıyla"
gönderiminin durdurulması kararı alındığını kaydetmişti.
Trump ise dün Ukrayna'ya silah gönderme konusuna yönelik,
"Daha fazla silah göndereceğiz. Göndermek zorundayız, kendilerini savunabilmeleri gerekiyor. Çok ağır saldırı altındalar."
ifadelerini kullanmıştı.



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