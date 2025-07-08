Rusya'dan Ukrayna ile müzakerelere ilişkin açıklama: Tarih konusunda teklif bekliyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile yapılması planlanan üçüncü tur müzakereler için teklif beklediklerini açıkladı. "Tarihin netleşmesini umuyoruz" diyen Peskov, diyaloğa açık olduklarının altını çizdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.
Peskov, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin, Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan müzakere süreciyle ilgili girişimlerini önemsediklerini dile getirdi.
"Ukrayna'ya silah sevkiyatları, barışçıl çözüme dair girişimlerle uyuşmuyor"
Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatlarına ilişkin ise şunları kaydetti:
ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırım uygulamaya devam ettiğine dikkati çeken Sözcü Peskov, bunların yasa dışı olduğunu ve her iki ülkenin iş insanlarına zarar verdiğini vurguladı.
Peskov, Avrupa'nın Rusya'ya yeni yaptırım uygulama ihtimaline ilişkin ise bunların etkisini azaltmak için gerekli önlemleri aldıklarını dile getirdi.
Sözcü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, görevden alınan Ulaştırma Bakanı Roman Starovoyt'un ölümüyle ilgili bilgi verildiğini kaydetti.