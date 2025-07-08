Rusya'dan Ukrayna ile müzakerelere ilişkin açıklama: Tarih konusunda teklif bekliyoruz

"Ülkelerimiz arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin yeniden canlandırılması ve ekonomi alanında çok sayıda projenin hayata geçirilmesi konusunda büyük potansiyel var. Bu projelere ihtiyaç var. Bunlar, iki ülkenin iş insanlarına büyük kazançlar sağlayabilir"