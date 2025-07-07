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Putin görevden almıştı: Saatler sonra ölü olarak bulundu

Putin görevden almıştı: Saatler sonra ölü olarak bulundu

16:567/07/2025, Pazartesi
G: 7/07/2025, Pazartesi
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Vladimir Putin - Roman Starovoit
Vladimir Putin - Roman Starovoit

Rusya’da Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından görevden alındıktan birkaç saat sonra ölü bulundu. Rus basını bakanın intihar ettiğini ileri sürdü.

Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin
’in imzaladığı başkanlık kararnamesiyle görevden alınan Ulaştırma Bakanı
Roman Starovoi
t, saatler sonra ölü bulundu.

'Silahla intihar etti'


  • Rus haber ajanslarının güvenlik kaynaklarına dayandırdıkları haberlerinde eski bakanın, başkent Moskova’nın banliyölerinden birinde silahla yaşamına son verdiğini yazdı.

Rusya Soruşturma Komitesi, Starovoit’in cansız bedeninin aracında bulunduğunu doğruladı.





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