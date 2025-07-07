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Rusya, Dnipro ve Sumi bölgelerinde iki yerleşim birimini ele geçirdi

Rusya, Dnipro ve Sumi bölgelerinde iki yerleşim birimini ele geçirdi

13:197/07/2025, Pazartesi
AA
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Dnipro ve Sumi bölgeleri
Dnipro ve Sumi bölgeleri

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Dnipro ve Sumi bölgelerinde iki yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu. Öte yandan, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 402 İHA'nın yok edildiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine dair güncel bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna cephesinde ilerlediği belirtilen açıklamada,
"Dnepropetrovk (Dnipro) bölgesinde Daçnoye, Sumi bölgesinde de Bessalovka yerleşim yerleri kurtarıldı."
ifadesine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 402 insansız hava aracının (İHA) yok edildiği, bunlardan 8'inin Moskova bölgesinde düşürüldüğü kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'nın Harkiv ve Donetsk bölgelerinde iki yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.



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