Rusya, Dnipro ve Sumi bölgelerinde iki yerleşim birimini ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Dnipro ve Sumi bölgelerinde iki yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu. Öte yandan, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 402 İHA'nın yok edildiği bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine dair güncel bilgi paylaşıldı.
Bakanlığın açıklamasında ayrıca, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 402 insansız hava aracının (İHA) yok edildiği, bunlardan 8'inin Moskova bölgesinde düşürüldüğü kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'nın Harkiv ve Donetsk bölgelerinde iki yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.