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Rusya ve ABD istihbaratlarının başkanları görüştü

Rusya ve ABD istihbaratlarının başkanları görüştü

17:2829/06/2025, Pazar
DHA
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Foto: DHA
Foto: DHA

Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü John Ratcliffe ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe ile telefonda görüştü.


Narışkin açıklamasında, “Amerikan mevkidaşımla telefon görüşmesi yaptım. Herhangi bir zamanda birbirimizi arama ve ilgimizi çeken konuları konuşma konusunda mutabık kaldık” ifadelerini kullandı.

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