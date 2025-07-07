Ukrayna'dan İHA saldırısı: Rusya'da 287 uçuş iptal edildi

Rusya.
Ukrayna ordusunun, başkent Moskova dahil Rusya'nın çeşitli şehirlerine İHA'larla düzenlediği saldırılar nedeniyle 287 uçuşun iptal edildiği belirtildi.
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'ndan (Rosaviatsiya) yapılan yazılı açıklamada, ülkede önceki günden bu yana devam eden yoğun insansız hava araçları (İHA) saldırılarına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, devam eden saldırılar nedeniyle çok sayıda havalimanında uçuşların iptal edildiği ya da ertelendiği bildirildi.
Başkent Moskova, St. Petersburg ve Nijniy Novgorod'daki havalimanlarında toplam 287 uçuşun iptal edildiği bilgisine yer verilen açıklamada,
"Ülkenin çeşitli bölgelerindeki hava sahasının kullanımına ilişkin geçici olarak ortaya çıkan kısıtlamalar ışığında, iç hava taşımacılığına ilişkin gelişmeler izleniyor. Durum yönetilebilir halde"
ifadeleri kullanıldı.
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