Ukrayna'dan İHA saldırısı: Rusya'da 287 uçuş iptal edildi

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'ndan (Rosaviatsiya) yapılan yazılı açıklamada, ülkede önceki günden bu yana devam eden yoğun insansız hava araçları (İHA) saldırılarına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, devam eden saldırılar nedeniyle çok sayıda havalimanında uçuşların iptal edildiği ya da ertelendiği bildirildi.