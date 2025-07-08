Trump: Rusya'ya sert yaptırımlar uygulayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile barış yapmadığı gerekçesiyle Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanacağını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in tavrından memnun olmadığını belirten Trump, "Silahlarımız Rus tanklarını yok etti. Ruslar artık tank kullanmak istemiyor. Putin, çok fazla sayıda askerin ölümüne sebep oluyor" dedi.
ABD Başkanı Trump, katıldığı basın toplantısında kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.
Ukranya savaşına değinen Trump, eski başkanlardan Barrack Obama'yı hedef alıp, "O Ukrayna'ya kefen verdi, ben ise silah. Ukrayna'ya verdiğimiz silahlarla bir ordu yok edilebilirdi" dedi.
"Rusya'ya sert yaptırımlar uygulayacağız"
Ukrayna ile barış yapmadığı gerekçesiyle Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanacağını söyleyen Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'in tavrından memnun olmadığını belirtip, "Silahlarımız Rus tanklarını yok etti. Ruslar artık tank kullanmak istemiyor. Putin, çok fazla sayıda askerin ölümüne sebep oluyor" dedi.
"Netanyahu ile Gazze'yi konuşacağız"
Trump, sözlerinin devamında terör devleti İsrail'in Başbakanı Netanyahu ile bu akşam tekrar görüşeceğini belirtip, "Gazze hakkında konuşacağız." ifadelerini kullandı.
Trump, "(Gazze) Bu hafta sonuna kadar 60 günlük ateşkes getirecek bir anlaşmaya varacağımızı umuyoruz" dedi.