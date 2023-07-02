Türkiye'ye vermemekte direten ABD İsrail'e 25 adet F-35 savaş uçağı satacak

F-35 Lightning II
İsrail Savunma Bakanlığının, 25 adet F-35 Lightning II savaş uçağı alımı için ABD ile sözleşme imzaladığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 3 milyar dolarlık bir anlaşmayla üçüncü bir F-35 hayalet savaş uçağı filosunun satın alınmasını onayladığı belirtildi.
Uçakların İsrail'in ABD'den aldığı savunma yardım paketiyle finanse edileceği aktarılan açıklamada, son siparişle İsrail Hava Kuvvetleri envanterindeki F-35 sayısının 75’e ve filo sayısının 3’e yükseleceği kaydedildi.
ABD, eski Başkan Barack Obama döneminde Tel Aviv'e 2017 ile 2028 arasında 38 milyar dolar hibe taahhüdünde bulunmuştu.
Türkiye'nin F-35 programından çıkartılması
Amerika Birleşik Devletleri, Rusya’dan S-400 tedariki gerçekleştirdiği gerekçesi ile 2018 yılında Türkiye’yi F-35 Programı’ndan çıkartma kararı aldı. 1 Ağustos 2018 tarihinde ABD Senatosu’nda onaylanan Türkiye’ye yönelik F-35 ambargosuna ilişkin karar, 13 Ağustos 2018 tarihinde ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.
Türkiye, 18-0001 ve 18-0002 numaralı ilk iki F-35 jetlerini Haziran 2018’de ABD’de düzenlenen törenle teslim almıştı. ABD, ilk olarak eğitim sebebiyle ABD’de bulunan bu uçaklara el koydu. Daha sonrasında ise Türkiye’ye teslim edilmek üzere üretilen 4 F-35 uçağının teslimatını askıya aldı. Ancak Türkiye, F-35 Programı’nda sadece tedarikçi değil aynı zamanda üretici olarak görev alan program ortağı konumunda bulunan bir ülkeydi.