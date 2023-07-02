Türkiye'ye vermemekte direten ABD İsrail'e 25 adet F-35 savaş uçağı satacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 3 milyar dolarlık bir anlaşmayla üçüncü bir F-35 hayalet savaş uçağı filosunun satın alınmasını onayladığı belirtildi.

Türkiye, 18-0001 ve 18-0002 numaralı ilk iki F-35 jetlerini Haziran 2018’de ABD’de düzenlenen törenle teslim almıştı. ABD, ilk olarak eğitim sebebiyle ABD’de bulunan bu uçaklara el koydu. Daha sonrasında ise Türkiye’ye teslim edilmek üzere üretilen 4 F-35 uçağının teslimatını askıya aldı. Ancak Türkiye, F-35 Programı’nda sadece tedarikçi değil aynı zamanda üretici olarak görev alan program ortağı konumunda bulunan bir ülkeydi.