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Dünya

Türkiye'ye vermemekte direten ABD İsrail'e 25 adet F-35 savaş uçağı satacak

S-400 tedarikini bahane gösterip Türkiye’yi F-35 programından çıkartan ABD, İsrail'e söz konusu uçağın satışını onayladı. İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Tel Aviv ile Washington yönetiminin 3 milyar dolarlık sözleşme imzaladığı ve anlaşma kapsamında 25 adet F-35 Lightning II savaş uçağı alınacağı ifade edildi.

18:56 . 2/07/2023 Pazar
AA
F-35 Lightning II

F-35 Lightning II

İsrail Savunma Bakanlığının, 25 adet F-35 Lightning II savaş uçağı alımı için ABD ile sözleşme imzaladığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 3 milyar dolarlık bir anlaşmayla üçüncü bir F-35 hayalet savaş uçağı filosunun satın alınmasını onayladığı belirtildi.

Uçakların İsrail'in ABD'den aldığı savunma yardım paketiyle finanse edileceği aktarılan açıklamada, son siparişle İsrail Hava Kuvvetleri envanterindeki F-35 sayısının 75’e ve filo sayısının 3’e yükseleceği kaydedildi.

ABD, eski Başkan Barack Obama döneminde Tel Aviv'e 2017 ile 2028 arasında 38 milyar dolar hibe taahhüdünde bulunmuştu.

Türkiye'nin F-35 programından çıkartılması

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya’dan S-400 tedariki gerçekleştirdiği gerekçesi ile 2018 yılında Türkiye’yi F-35 Programı’ndan çıkartma kararı aldı. 1 Ağustos 2018 tarihinde ABD Senatosu’nda onaylanan Türkiye’ye yönelik F-35 ambargosuna ilişkin karar, 13 Ağustos 2018 tarihinde ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.


Türkiye, 18-0001 ve 18-0002 numaralı ilk iki F-35 jetlerini Haziran 2018’de ABD’de düzenlenen törenle teslim almıştı. ABD, ilk olarak eğitim sebebiyle ABD’de bulunan bu uçaklara el koydu. Daha sonrasında ise Türkiye’ye teslim edilmek üzere üretilen 4 F-35 uçağının teslimatını askıya aldı. Ancak Türkiye, F-35 Programı’nda sadece tedarikçi değil aynı zamanda üretici olarak görev alan program ortağı konumunda bulunan bir ülkeydi.



#ABD
#F-35
#israil
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