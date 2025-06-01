Zelenski'den dünyanın konuştuğu dronlu saldırıya övgü: Şüphesiz tarih kitaplarında yer alacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'da 5 bölgede hava üslerine düzenlenen İHA saldırıları sonrası Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Vasyl Maliuk ile bir araya geldi. Zelenski, hava üslerine düzenlenen İHA saldırılarının sonucunu "mükemmel" olarak nitelendirerek, "Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Vasyl Maliuk bugünkü operasyonla ilgili bir rapor sundu. Kesinlikle mükemmel bir sonuç. Sadece Ukrayna tarafından elde edilen bir sonuç. Planlamanın başlangıcından etkili uygulamaya kadar bir yıl, altı ay ve dokuz gün. En uzun menzilli operasyonumuz" dedi.