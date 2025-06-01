Zelenski'den dünyanın konuştuğu dronlu saldırıya övgü: Şüphesiz tarih kitaplarında yer alacak

Ukrayna, bugün dron sürüsüyle Rus hava üslerine saldırı düzenledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 40'tan fazla Rus bombardıman uçağının vurulduğu saldırıya ilişkin konuşup sonucunu 'mükemmel' olarak nitelendirdi. Saldırının 1,5 yıl planlandığını ve en uzun menzilli operasyonları olduğunu vurgulayan Zelenski, "Elbette şu anda her şey açıklanamaz, ancak bunlar şüphesiz tarih kitaplarında yer alacak Ukrayna eylemleridir" dedi.
"En uzun menzilli operasyonumuz"
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'da 5 bölgede hava üslerine düzenlenen İHA saldırıları sonrası Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Vasyl Maliuk ile bir araya geldi. Zelenski, hava üslerine düzenlenen İHA saldırılarının sonucunu "mükemmel" olarak nitelendirerek, "Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Vasyl Maliuk bugünkü operasyonla ilgili bir rapor sundu. Kesinlikle mükemmel bir sonuç. Sadece Ukrayna tarafından elde edilen bir sonuç. Planlamanın başlangıcından etkili uygulamaya kadar bir yıl, altı ay ve dokuz gün. En uzun menzilli operasyonumuz" dedi.
"Şüphesiz tarih kitaplarında yer alacak"
Ukrayna'nın kendini savunduğunu vurgulayan Zelenski, "Haklı olarak Rusya'nın bu savaşı sona erdirme ihtiyacını hissetmesi için her şeyi yapıyoruz. Bu savaşı Rusya başlattı, Rusya bitirmeli" dedi.
Rus hava gücüne ağır darbe
Ukrayna, gizlice Rus topraklarına soktuğu İHA'ları kamyonlara saklamış, Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki hava üslerine saldırı düzenlemişti. Saldırıda çok sayıda Rus bombardıman uçağı vurulmuştu.