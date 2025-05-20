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Zelenski'den Trump-Putin görüşmesi sonrası ilk mesaj: Bu belirleyici bir an

Zelenski'den Trump-Putin görüşmesi sonrası ilk mesaj: Bu belirleyici bir an

09:4520/05/2025, Salı
DHA
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “Dünya artık liderlerinin ateşkesi güvence altına alıp gerçek ve kalıcı bir barışı sağlayıp sağlayamayacağını görebilir” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, dün ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmeleri hakkında bilgi paylaştı. Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i aramadan önce kendisi ile görüştüğünü kaydeden Zelenski, daha sonra Avrupalı liderler ile beraber bir daha ABD Başkanı'yla telefonda görüştüğünü aktardı. Zelenski mesajında, “Bu belirleyici bir an. Dünya artık liderlerinin gerçekten ateşkesi güvence altına alıp gerçek, kalıcı bir barışı sağlayıp sağlayamayacağını görebilir” ifadesini kullandı.


Zelenski, her iki görüşmede Trump'a Ukrayna olarak koşulsuz bir ateşkese hazır olduklarını teyit ettiğini belirterek, saldırıları durdurmadığı sürece Rusya'ya yeni yaptırımların uygulanması gerektiğini bildirdi.


Savaşı bitirme yönünde Rusya ile doğrudan müzakere yapmaya hazır oldukları çağrısını yineleyen Zelenski, "Ayrıca Ukrayna'nın Rusya ile sonuç getirecek herhangi bir formatta doğrudan müzakerelere hazır olduğunu yineledim. Türkiye, Vatikan, İsviçre, tüm olası yerleri görüşmeler için değerlendiriyoruz” açıklamasında bulundu.


Avrupa ve ABD'nin bu müzakerelerde yer alması gerektiğinin altını çizen Zelenski, ABD'nin müzakerelerden çekilmemesinin önemli olacağını kaydetti.




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