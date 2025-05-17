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Putin ve Zelenski görüşecek mi? Kremlin'den yeni açıklama

Putin ve Zelenski görüşecek mi? Kremlin'den yeni açıklama

11:5017/05/2025, Cumartesi
G: 17/05/2025, Cumartesi
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, taraflar arasında belirli anlaşmalara varılması durumunda bir araya gelebileceği ifade edildi.

Kremlin
, perşembe günü İstanbul'da yapılması planlanan ancak Rus lider Putin'in gelmemesi nedeniyle yapılamayan Putin-Zelenski zirvesiyle ilgili açıklama yaptı.

Kremlin, belirli şartlarda anlaşılırsa Putin ve Zelenski arasında bir zirvenin gerçekleşebileceğini duyurdu.


  • ABD Başkanı Trump'la görüşmenin yarar sağlayabileceğini düşündüklerinde bunu duyuracaklarını belirten Kremlin,
    "ABD ile bir temas halinde değiliz"
    dedi.

"İstanbul görüşmelerinin ardından önümüzdeki ilk adım mahkum takası" a
çıklamasını yapan Kremlin,
"Görüşmelerde öne sürdüğümüz şartlar hakkında bir yorum yapmayacağız. Müzakereler kapalı kapılar ardında yapılır"
dedi.



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