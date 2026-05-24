Eğlence vergisinde öğrenci istisnası

AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu 24 maddelik kanun teklifiyle belediyeler tarafından tahsil edilen eğlence vergisine yönelik dikkat çeken bir düzenleme yer aldı. Düzenlemenin özellikle gençlerin sosyal ve kültürel etkinliklere erişimini kolaylaştırmasının hedeflendiği değerlendiriliyor. Teklifle emniyet teşkilatındaki rütbe düzenlemeleriyle yıllık 5,1 milyar liralık tasarruf sağlanması öngörülürken, sağlık nedeniyle görevden ayrılan personelin yeniden istihdamı için yaklaşık 189 milyon liralık ek maliyet hesaplandı.

Kanun teklifinin etki analizinde belediyelerin eğlence vergisi gelirlerine ilişkin veriler de paylaşıldı. Buna göre biletli eğlence yerlerinden elde edilen eğlence vergisi geliri 2024 yılı sonunda 79 milyon 20 bin lira olarak gerçekleşti. 2025 yılının ilk 9 aylık döneminde ise gelir 56 milyon 158 bin liraya ulaştı. Düzenlemenin yasalaşması halinde, özellikle yaz sezonunda yoğun ilgi gören lunapark ve benzeri işletmelerde çocuklar ile öğrencilerin daha düşük maliyetle hizmet alabilmesi bekleniyor.