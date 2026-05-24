Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Eğlence vergisinde öğrenci istisnası

Eğlence vergisinde öğrenci istisnası

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0024/05/2026, Pazar
G: 24/05/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Yeni kanun teklifiyle sirk, lunapark ve çalgılı bahçeler gibi biletli eğlence alanlarında 18 yaş altı çocuklar ile 25 yaşını doldurmamış öğrencilerden eğlence vergisi alınmayacak.

AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu 24 maddelik kanun teklifiyle belediyeler tarafından tahsil edilen eğlence vergisine yönelik dikkat çeken bir düzenleme yer aldı. Düzenlemenin özellikle gençlerin sosyal ve kültürel etkinliklere erişimini kolaylaştırmasının hedeflendiği değerlendiriliyor. Teklifle emniyet teşkilatındaki rütbe düzenlemeleriyle yıllık 5,1 milyar liralık tasarruf sağlanması öngörülürken, sağlık nedeniyle görevden ayrılan personelin yeniden istihdamı için yaklaşık 189 milyon liralık ek maliyet hesaplandı.

79 MİLYON LİRALIK GELİR ELDE EDİLDİ

Kanun teklifinin etki analizinde belediyelerin eğlence vergisi gelirlerine ilişkin veriler de paylaşıldı. Buna göre biletli eğlence yerlerinden elde edilen eğlence vergisi geliri 2024 yılı sonunda 79 milyon 20 bin lira olarak gerçekleşti. 2025 yılının ilk 9 aylık döneminde ise gelir 56 milyon 158 bin liraya ulaştı. Düzenlemenin yasalaşması halinde, özellikle yaz sezonunda yoğun ilgi gören lunapark ve benzeri işletmelerde çocuklar ile öğrencilerin daha düşük maliyetle hizmet alabilmesi bekleniyor.



#eğlence
#toplum
#hayat
#ekonomi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tek parti yıllarında hac yolculuğu