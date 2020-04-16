Ekonomi Luppo alan adamın hikayesi uydurma çıktı İşsiz değil ve iş yeri sahibi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Luppo alan adamın hikayesi uydurma çıktı: İşsiz değil ve iş yeri sahibi

Geçen hafta sonu sokağa çıkma yasağına 2 saat kala marketlere akın eden insanlar arasında elinde Luppo paketiyle ödeme sırası bekleyen bir gencin fotoğrafı sosyal medyada adeta o gecenin simgesi olmuştu. Fotoğraftaki kişiye ulaşan Şölen firması, sosyal medyayı sallayan Luppo severin aslında iddia edildiği gibi işsiz olmadığını, kendisinin bir iş yeri sahibi olduğunu açıkladı. Luppo satışlarının 5 kat arttığı iddialarına ise şirket yöneticileri Luppo’nun üretim kapasitesinin belli olduğunu ve üretim hatlarının tam kapasiteyle çalıştığını, en fazla yüzde 20’lik bir artış yapılabileceği cevabını verdi.

Haber Merkezi Diğer
Vatandaşların markete gittiği anlarda bir kişinin Luppo alması sosyal medyada gündem olmuştu.
Vatandaşların markete gittiği anlarda bir kişinin Luppo alması sosyal medyada gündem olmuştu.

Geçen hafta cuma günü sokağa çıkma yasağına 2 saat kala insanlar marketlere akın etmiş, ev ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere marketleri doldurmuştu. Bu kalabalığın arasında elinde Luppo paketiyle ödeme sırası bekleyen bir gencin fotoğrafı sosyal medyada adeta o gecenin simgesi olmuştu. Bu fotoğraf sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı ve olumlu olumsuz pek çok tweetin, postun muhatabı oldu.

Takip eden günlerde Luppo sosyal medyada en çok konuşulan marka haline geldi. Öyle ki Twitter’da adına fake hesaplar dahi açıldı.

İş yeri sahibi olduğu ortaya çıktı

Bugün ise konuya dair farklı bir gelişme yaşandı. change.org’da bir hesap açılarak fotoğraftaki gencin işsiz olduğu vurgulandı ve Luppo paketiyle markaya ve satışlara olağanüstü katma değer yarattığı iddia edilen kişinin Şölen tarafından işe alınması yönünde bir kampanya başlatıldı.

Şölen Yönetimi sosyal medyadan yapılan çağrılara sessiz kalmadı. Fotoğraftaki kişiye ulaşan Şölen Yönetimi, Marketing Türkiye’ye yaptığı açıklamada sosyal medyayı sallayan Luppo severin aslında iddia edildiği gibi işsiz olmadığını, kendisinin bir iş yeri sahibi olduğunu açıkladı.

Luppo satışları 5 kat arttı mı?

Yine sosyal medyada yer alan iddialardan biri de Luppo satışlarının 5 kat arttığı yönündeydi.

Marketing Türkiye’nin ulaştığı şirket yöneticileri Luppo’nun üretim kapasitesinin belli olduğunu, üretim hatlarının zaten tam kapasiteyle çalıştığını, en fazla yüzde 20’lik bir artış yapılabileceğini, dolayısıyla bu söylentinin de doğru olmadığının altını çiziyor.

Luppo satışlarının arttığı yönündeki iddiaları Şölen yönetimi şöyle yanıtlıyor:

“Açık olan satış noktaları da var kapalı olanlar da. Dolayısıyla şu an itibarıyla bir denge mevcut ve satışlar olağanüstü artmış değil. Ancak ürün gerçekten lezzetli. Dolayısıyla en azından bu haberle denemiş olabileceğini ve deneyenlerin de Luppo’yu çok lezzetli bulacaklarını, Luppo’yu satın almaya davam edeceklerini düşünüyoruz.”

Şölen Yönetimi pazartesi sonuçları açıklanacak olan Nielsen Perakende Paneli verilerinin kesin satış rakamlarını ortaya koyacağını da vurguluyor.

Sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti
FOTOĞRAF 9
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Bayrampaşa'da kurulan semt pazarında zabıta ekipleri, kalabalık olmaması için girişlerde önlem aldı.
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Pazar alanında yoğunluk oluşmasının önüne geçilmeye çalışılırken, dışarıda bekleyenler kalabalık oluşturdu.
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Sıra bekleyenlerin sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Pazar alanında oluşacak kalabalığın önüne geçmek için içeriye sayılı kişi alındı.
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Bu sefer de dışarıda sıra bekleyen vatandaşlar kalabalık oluşturdu.
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Sırada bekleyen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.
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Zabıta ekipleri, vatandaşlara kurala uymaları yönünde defalarca ikazlarda bulundu.
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Pazar alanının dışında olduğu gibi içerisinde de kalabalık oluştuğu ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.
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İstanbul'da hafta sonu öncesi alış-veriş yoğunluğu
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İstanbul'da hafta sonu öncesi alış-veriş yoğunluğu
Sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti
İstanbul'da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle hazırlıksız yakalanmak istemeyen vatandaşlar, semt pazarları ve marketlere akın etti. Pazar girişlerine zabıta ekipleri, kalabalık olmaması için girişlerde önlem aldı.


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