Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 103,7 puan ve yüzde 0,85 azalışla 12.162,21 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 38,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,57 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,02 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en fazla kaybettiren ise yüzde 5,60 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, günün geri kalanında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.400 ve 12.500 puanın direnç, 12.100 ve 12.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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