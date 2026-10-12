2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi belli oldu
13:04, 12/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
2026 Nobel Ekonomi Ödülü’nü Amerikalı ekonomistler Robert Hall ve Michael Woodford kazandı. İki ekonomist, ekonomik istikrar üzerine yaptıkları araştırmalarla ödüle layık görüldü.
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