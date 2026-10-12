Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelilere 19 bin 250 TL gelir desteğini duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelilere 19 bin 250 TL gelir desteğini duyurdu

19:55, 12/10/2026, Pazartesi
IHA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelilere 19 bin 250 TL gelir desteğini duyurdu
İŞKUR Gençlik Programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından, 150 bin üniversite öğrencisi kontenjanlı İŞKUR Gençlik Programı başvurularının başladığını açıkladı. Programda öğrencilere aylık 19 bin 250 liraya kadar maddi destek sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından 150 bin üniversite öğrencisinin yararlanabileceği İŞKUR Gençlik Programı başvurularının başladığını açıkladı.

Program kapsamında öğrencilere günlük 1.375 lira, ayda 14 gün katılım sağlamaları hâlinde ise 19 bin 250 lira gelir desteği verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından üniversite öğrencilerine yönelik İŞKUR Gençlik Programı'nda yeni dönem başvurularının başladığını duyurdu. Yeni dönemde program için 150 bin üniversite öğrencisine kontenjan ayrıldı.


Günlük 1.375 lira ödeme yapılacak


İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin eğitim süreçlerini aksatmadan çalışma hayatına hazırlanmalarını ve deneyim kazanmalarını amaçlıyor. Program kapsamında öğrenciler, kendi üniversite kampüslerinde çalışma imkânı bulacak.


Programa katılan öğrencilere günlük 1.375 lira ödeme yapılacak. Ay içerisinde 14 gün katılım sağlayan öğrenciler, toplam 19 bin 250 lira gelir desteği elde edebilecek.


Başvuru detayları nereden öğrenilecek?


İŞKUR Gençlik Programı'na ilişkin ayrıntılara guc.iskur.gov.tr adresinden ulaşılabilecek. Başvuru takvimi ve başvuru sürecine ilişkin bilgi almak isteyen öğrenciler, kendi üniversitelerine başvurabilecek.


Programla üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarını sürdürürken iş deneyimi kazanmaları ve çalışma hayatına hazırlanmaları hedefleniyor.


İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman 2026? Üniversite İŞKUR Gençlik Programı hangi üniversitelerde var?
Özgün
İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman 2026? Üniversite İŞKUR Gençlik Programı hangi üniversitelerde var?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net sözlerle 'fon' mesajı: Haksız kazancı olan bedelini öder
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net sözlerle 'fon' mesajı: Haksız kazancı olan bedelini öder
Günlük 1.375 TL ödeme: Kontenjan 150 bine çıktı! İŞKUR Gençlik Programı’na başvuru nasıl yapılır?
Özgün
Günlük 1.375 TL ödeme: Kontenjan 150 bine çıktı! İŞKUR Gençlik Programı’na başvuru nasıl yapılır?

Başlıklar :İŞKURÇalışmaÖğrenciMaaş
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026