Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelilere 19 bin 250 TL gelir desteğini duyurdu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından, 150 bin üniversite öğrencisi kontenjanlı İŞKUR Gençlik Programı başvurularının başladığını açıkladı. Programda öğrencilere aylık 19 bin 250 liraya kadar maddi destek sağlanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından 150 bin üniversite öğrencisinin yararlanabileceği İŞKUR Gençlik Programı başvurularının başladığını açıkladı.
Program kapsamında öğrencilere günlük 1.375 lira, ayda 14 gün katılım sağlamaları hâlinde ise 19 bin 250 lira gelir desteği verilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından üniversite öğrencilerine yönelik İŞKUR Gençlik Programı'nda yeni dönem başvurularının başladığını duyurdu. Yeni dönemde program için 150 bin üniversite öğrencisine kontenjan ayrıldı.
Günlük 1.375 lira ödeme yapılacak
İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin eğitim süreçlerini aksatmadan çalışma hayatına hazırlanmalarını ve deneyim kazanmalarını amaçlıyor. Program kapsamında öğrenciler, kendi üniversite kampüslerinde çalışma imkânı bulacak.
Programa katılan öğrencilere günlük 1.375 lira ödeme yapılacak. Ay içerisinde 14 gün katılım sağlayan öğrenciler, toplam 19 bin 250 lira gelir desteği elde edebilecek.
Başvuru detayları nereden öğrenilecek?
İŞKUR Gençlik Programı'na ilişkin ayrıntılara guc.iskur.gov.tr adresinden ulaşılabilecek. Başvuru takvimi ve başvuru sürecine ilişkin bilgi almak isteyen öğrenciler, kendi üniversitelerine başvurabilecek.
Programla üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarını sürdürürken iş deneyimi kazanmaları ve çalışma hayatına hazırlanmaları hedefleniyor.