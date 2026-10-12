Deniz altına yerleştiler: Yerleri tek tek tespit edilip hepsi paraya çevrilecek

İstilacı türleri yok etmenin mümkün olamayacağını ancak onları ekonomiye kazandırmanın mümkün olabileceğini vurgulayan Bayraklı, şöyle konuştu:





"Deniz salyangozlarında çok acı tecrübelerimiz oldu. Kara midyelerimiz ile ilgili çok acı tecrübelerimiz oldu. Deniz salyangozu, bu midye sahalarında ciddi anlamda sıkıntıya yol açmıştı. Şimdi de mavi yengeçler, global balıkçılar tarafından çok şikayet edilen türler. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz'de kıyı balıkçılarının ağlarına çok ciddi zarar veren türler. Gigaslar (Pasifik istiridyesi) da yine kara midyelerin, Akdeniz midyelerinin bulunduğu alanları işgal ediyor. Biz bunlarla mücadele etmektense bu türlerle iyi geçinerek üzerlerine av baskısını oluşturarak sürdürülebilir bir mavi ekonomi noktasında balıkçılarımızı ekonomik olarak kalkındırabileceğimizi düşünüyoruz."