Suriye’ye 3 şirketle elektrik sağlıyoruz

Enerjide yerli üretim kapasitesini artıran ve bölgesel aktörlük iddiasını güçlendiren Türkiye, kamu enerji şirketleri üzerinden hem iç piyasada arz güvenliğini sağlıyor hem de sınır ötesi ihracatla dışa açılıyor. TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu’nda Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) hesabı görüşüldü. EÜAŞ Genel Müdürü Zafer Benli’nin aktardığına göre, 2024 yılında Türkiye’de tüketilen 342,5 milyar kilovatsaat elektriğin yüzde 44’ü EÜAŞ tarafından karşılandı.





DIŞ PAZARDA ETKİN OYUNCUYUZ

55 milyar kilovatsaatlik üretimin yanı sıra, enerji alım-satımı ve ticaret hacmi 151,2 milyar kilovatsaate ulaştı. EÜAŞ, sadece iç pazarda değil, dış pazarda da etkin bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Şirket, başta Suriye olmak üzere sınır ötesine enerji ihracatı gerçekleştiriyor. Benli, “Suriye’ye elektrik ihracatı yapan üç şirket bulunuyor ve başka ülkeye ihracat yapılmıyor” ifadelerini kullandı.





İSTANBUL İÇİN KAPASİTE ARTIŞI

EÜAŞ’ın portföyünde 45 hidroelektrik, 10 termik ve 2 rüzgar santrali bulunuyor. Toplam 21 bin 717 megavatlık kurulu güçle Türkiye’nin elektrik kapasitesinin yüzde 19’unu elinde bulunduran şirket, stratejik önemini her geçen yıl pekiştiriyor. Şirket, bin 350 megavat kurulu güçteki İstanbul Doğalgaz Kombine Çevrim A Santrali ünitelerine ilave üniteler kurarak kapasite artışına gidecek. Alaçatı Rüzgar Enerji Santrali’nde ASELSAN ile iş birliği yapan EÜAŞ, yüzde 65 ve yüzde 80 yerlilik oranına sahip türbinleri bu yıl devreye almayı planlıyor.



