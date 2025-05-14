Bakan Bayraktar: Elektrik kesintileri ile alakalı çok şükür endişe edilecek bir durum yok

"Elektrik kesintileri ile alakalı çok şükür endişe edilecek bir durum yok. Geçen hafta da yenilenebilir enerji ile ilgili büyük bir açılış yaptık. Orada da Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği bir reform paketi var. O reform paketinde birkaç husus var. Bir tanesi Türkiye'de malum yenilenebilir enerjiyi biz en üst düzeyde kullanmak istiyoruz ve özellikle kapasitelerin bir an önce devreye girmesini istiyoruz. Onlarla alakalı süreçleri hızlandıracak ve bu anlamda yatırım sürelerini kısaltacak bir çalışma. İkinci konu maden tarafıyla alakalı. Burada da yine Türkiye'nin madenlerini bir an önce ekonomiye kazandırmayla alakalı süreçleri hızlandıracak, kısaltacak ve bir anlamda yatırımcıların önünü açarak, maden kaynaklarını ekonomimize en sağlıklı şekilde kazandırılmasını sağlamakla alakalı bir paket"