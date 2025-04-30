Elektrik kaosunun sırrı çözülemedi

Avrupa'nın gördüğü en büyük enerji kesintilerinden birinin ardından İspanya ve Portekiz'e dün itibarıyla yeniden elektrik verilmeye başlandığı açıklandı. İspanya ve komşu Portekiz’de hayatı durma noktasına getiren elektrik krizinin bitmesi bekleniyor. İspanyol elektrik operatörü Red Electrica tarafı yaptığı açıklamada, ülkedeki elektrik talebinin yüzde 99.95’inin karşılandığı bildirdi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, trafo merkezlerinin tamamının faaliyete geçtiği, bakım işlemlerinin sürdüğü belirtildi. İspanya'daki enerji dağıtım şirketi REE'den bugün günün ilerleyen saatlerinde yapılan açıklamada da ilk belirlemelere göre, kesintinin sebebinin siber saldırı olmadığı ifade edildi. Buna karşın İspanya Yüksek Mahkemesi de bugün bir açıklama yaparak İspanya'nın kritik altyapılarına yönelik olası bir siber saldırının elektrik kesintilerine sebep olup olmadığını tespit etmek için soruşturma başlatacağını açıkladı. İspanya Kralı Felipe’nin elektrik kesintisinin nedenine ilişkin düzenlenecek ulusal güvenlik toplantısına başkanlık edeceği duyuruldu. Madrid, Endülüs ve Extremadura’da olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının yürürlükte olduğu aktarıldı. İspanya’nın başkenti Madrid’de elektriğin yeniden verilmesinin ardından sevinç çığlıkları yükseldi.

Portekiz’de ulusal şebeke operatörü Ren tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki 6,5 milyon haneden yaklaşık 6,2 milyonuna yeniden elektrik sağlandığı açıklandı. Ülkede 89 trafo merkezinin 85’inin faaliyette olduğu öğrenilirken sorunun tamamının çözülmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Avrupa genelini etkileyen elektrik kesintisinin nedeni ise henüz bulunamadı. Portekiz’in şebeke operatörü REN’in yönetim kurulu üyelerinden Joao Conceicao, basına yaptığı açıklamada, “önce İspanyol sisteminde yaşanıp ardından Portekiz sistemine yayılan, elektrik voltajında meydana gelen çok büyük bir dalgalanma” olasılığını yadsımadıklarını belirtmişti. İspanya’nın şebeke operatörü REE ise daha önce yaptığı açıklamada, yaşananların olası sebebi olarak Fransa ile yaşanan bir bağlantı sorununa işaret etmişti. Eduardo Prieto, “Yaşanan enerji kaybının boyutu, Avrupa sistemlerinin başa çıkabilmek için tasarlandıklarının çok ötesindeydi; İspanya ve Fransa şebekelerinde kopukluğa neden oldu. Bu da, İspanyol elektrik sisteminin çökmesine sebep oldu” değerlendirmesinde bulunmuştu. Önceki gün Fransa’da da bazı bölgelerde kısa süreli elektrik kesintisi yaşanmıştı. Fransa’nın şebeke operatörü RTE, kesintinin yaşanmasının ardından İspanya’nın kuzeyindeki bazı bölgelere elektrik sağlamak için harekete geçtiklerini açıklamıştı. Fransa’nın şebeke operatörü RTE, kesintinin yaşanmasının ardından İspanya’nın kuzeyindeki bazı bölgelere elektrik sağlamak için harekete geçtiklerini açıklamıştı. Kaosun sebebine ilişkin tatminkar bir açıklamanın henüz yapılmaması tepkiye sebep oldu.