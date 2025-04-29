İspanya ve Portekiz’de pazartesi günü yaşanan büyük elektrik kesintileri, her iki ülkedeki birçok şehri ve bölgeyi etkileyerek hayatı durma noktasına getirdi. Kesintinin nedeni henüz netlik kazanmazken, elektrik tedariki yavaşça yeniden sağlanmaya başlandı.





Avrupa'nın elektriği değil 'şahdamarı' kesildi: İki ülke OHAL ilan etti Dünya / Avrupa





HAYATIN HER ALANINI ETKİLEDİ

Elektrik kesintisi, telefon hatları, internet erişimi ve kart ödemeleri gibi günlük hayatın vazgeçilmez unsurlarını olumsuz etkiledi. Bu durum, iş yerlerinde üretimin durmasına ve çok sayıda işçinin işlerini bırakmak zorunda kalmasına neden oldu. Madrid’de yaşayan mühendis Beatriz Barber, yaptığı açıklamada, elektrik kesintisi nedeniyle öğleden sonra evine gönderildiğini belirtti. Çalışanlar, ofislerinde internet ve telefon bağlantılarının kesildiğini ve işlerine devam edemediklerini ifade etti.





Portekizli elektrik operatörü REN, kesintinin İspanya'daki aşırı sıcaklık değişiklikleri nedeniyle meydana geldiğini ve bunun "nadir görülen bir atmosferik olay" olduğunu belirtti. AB Konseyi Başkanı António Costa ise, kesintinin siber saldırıdan kaynaklandığına dair söylentileri yalanladı.





Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, vatandaşlardan temkinli olmalarını isteyerek, sinyalizasyonla bağlantılı teknik sorunlar nedeniyle bazı yerlerde tren seferlerinin halen başlamadığını duyurdu.









EĞİTİME ARA VERİLDİ

Puente, X hesabından Madrid-Barselona, Madrid-Valensiya/Murcia/Alicante, Madrid-Granada, Madrid-Bask, Madrid-Malaga gibi temel hatların normal bir şekilde çalıştığını paylaştı.

Elektrik kesintisinin neden olduğu kaostan dolayı ülkenin büyük bölümünde bugün eğitim öğretime ara verildi.





İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska'nın, olağanüstü hal ilan edilen Endülüs, Extremadura, Murcia, La Rioja, Madrid, Galiçya, Kastilya-La Mancha ve Valensiya özerk bölgelerinde eğitim verilmese de okulların öğrencilere açık olması için talimat verdiği belirtildi.









İSPANYA BAŞBAKANI SANCHEZ: ASLA BÖYLE BİR ŞEY YAŞANMAMIŞTI

Bu arada, azınlık koalisyon hükümeti ise bu sorunun bir kez daha yaşanmaması için Kral 6. Felipe başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu'nu olağanüstü toplayacak.





İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Asla böyle bir şey yaşanmamıştı" dediği genel elektrik kesintisi sorununun nedeninin araştırılmaya devam edildiğini, tüm olasılıkların incelendiğini kaydetmişti.





İspanya'daki kesintiden etkilenen Portekiz'de ise elektrik hizmetinin tamamen normale döndüğü ve tüm trafo merkezlerinin tekrar faaliyete geçtiği açıklandı.









İKİ ÜLKEDE OHAL İLAN EDİLDİ

İspanya ve Portekiz hükümetleri, elektrik kesintisi sırasında yaşanabilecek güvenlik sorunlarını önlemek için OHAL ilan etti.





İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in açıklamasına göre, İspanya, yerel saatle 12.33'te, 5 saniye içinde, üretilen elektrikte 15GW büyüklüğünde bir kayıp yaşadı. Sanchez, “Bu, daha önce hiç yaşanmamış bir şey" dedi.





Portekiz'in şebeke operatörü REN'in yönetim kurulu üyelerinden Joao Conceicao basına yaptığı açıklamada, ‘önce İspanyol sisteminde yaşanıp ardından Portekiz sistemine yayılan, elektrik voltajında meydana gelen çok büyük bir dalgalanma' olasılığını yadsımadıklarını söyledi.









KESİNTİLER FRANSA'DA DA YAŞANDI

İspanya'nın şebeke operatörü REE ise yaşananların olası sebebi olarak Fransa ile yaşanan bir bağlantı sorununa işaret etti.





İspanya elektrik şirketi Red Electrica'dan yapılan açıklamada, trafo merkezlerinin tamamının faaliyete geçtiği, bakım işlemlerinin sürdüğü aktarıldı. İspanya'nın elektrik ihtiyacının yüzde 99,16'sının karşılandığı vurgulanan açıklamada, üretimin 21 bin 265 megavat olduğu kaydedildi.





Portekiz Ulusal Elektrik Şebekesi Operatörü'nün verilerine göre, ülkede 6,5 milyon haneden 6,2 milyonuna gece boyunca elektrik verildi. Kesintinin etkileri kısa süreliğine Fransa'nın güneybatısına da yansıdı. Fas'ta ise bazı internet sağlayıcıları ve havaalanı check-in sistemlerinde aksamalar yaşandığı açıklandı.



