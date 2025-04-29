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NATO Genel Sekreteri Rutte ile İspanya Başbakanı Sanchez elektrik kesintilerini görüştü

NATO Genel Sekreteri Rutte ile İspanya Başbakanı Sanchez elektrik kesintilerini görüştü

00:5229/04/2025, Salı
G: 29/04/2025, Salı
AA
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NATO Genel Sekreteri Rutte ile İspanya Başbakanı Sanchez.
NATO Genel Sekreteri Rutte ile İspanya Başbakanı Sanchez.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in bilgilendirmesi üzerine ülkesindeki elektrik kesintileriyle ilgili görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

NATO yetkilisi, yaptığı açıklamada İspanya Başbakanı Sanchez'in ülkesindeki geniş kapsamlı elektrik kesintileriyle ilgili NATO'yu da bilgilendirdiği yönündeki ifadesini doğruladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte

Yetkili, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin, Sanchez ile kesintilerin ardından görüşme yaptığını belirtti.

Elektrik kesintilerine ilişkin araştırmalarda siber saldırı ihtimali de değerlendirilmiş ancak durumu yakından takip ettiklerini belirten Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, buna ilişkin kanıta rastlanmadığını bildirmişti.

İspanya'nın yanı sıra NATO üyesi Portekiz'de de geniş kapsamlı elektrik kesintileri yaşanıyor.



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