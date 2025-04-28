İspanya ve Portekiz genelinde geniş kapsamlı elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi. Yerel kaynaklara göre, İspanya ve Portekiz'de geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandı.





İspanya ve Portekiz’de elektrik kesintisi: Normalleşme 1 hafta sürebilir Dünya / Avrupa





CNN International'da yer alan bilgilere göre, elektrik kesintisi yaşanan ülkelerde havaalanlarından metrolara kadar ulaşımda büyük bir kaos yaşanıyor. Madrid'deki elektrik kesintisi nedeniyle maçlara ara verilirken, her yıl düzenlenen tenis turnuvasına ara verildiği öğrenildi.









İspanyol elektrik şebekesi operatörü Red Electrica, elektriği yeniden sağlamak için enerji şirketleriyle birlikte çalıştığını duyurdu. Kesintiye neyin neden olduğu henüz bilinmiyor. Red Electrica durumun analiz edildiğini ve vatandaşların kısa sürede bilgilendirileceğini açıkladı.





İspanya ve Portekiz'in büyük bölümünde elektrikler kesildi!









Tren ve metro seferleri yapılamıyor

İspanya'nın ulusal demir yolu şirketi Renfe, yerel saatle 12:30'da elektriklerin kesildiğini, tüm istasyonlarda seferlerin durduğunu, tren ve metroların çalışmadığını duyurdu.









Trafik ışıkları bile çalışmıyor

BBC'de yer alan bilgilere göre, İspanya'nın başkenti Madrid'in merkezinde trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle ciddi bir trafik sıkışıklığı yaşanıyor.





Portekiz polisi de trafik ışıklarının ve sokak aydınlatmalarının risk altında olduğunu belirterek sürücülere 'Hızınızı azaltın, güvenli sürüşe öncelik verin' uyarısında bulundu.









2 ülke daha etkilendi

Fransa'nın bazı bölgelerindeki vatandaşlar da elektrik kesintisinden etkilendiklerini bildirdi. Yerel medyada yer alan bilgilere göre Belçika'nın bazı kesimlerinde de elektrik kesintileri yaşanıyor.









Kesintiye "voltajda dengesizlik" yol açmış olabilir

Portekiz yerel medyasında ise elektrik kesintilerinin ülke çapında olduğu bilgisi paylaşıldı.





Politico'nun haberine göre, Portekiz'deki elektrik operatörü E-Redes'ten yapılan açıklamada, elektrik kesintisinin "Avrupa güç şebekesinde bir problemden" kaynaklandığını ifade etti.





Açıklamada, voltajda dengesizliğin, kesintiye yol açmış olabileceği ifade edildi.









Andorra ve İspanya sınırındaki Fransa'nın bazı bölgeleri de etkilendi

Andorra ve İspanya sınırındaki Fransa'nın bazı bölgelerindeki vatandaşlar da elektrik kesintisinden etkilendiklerini bildirdi. Son bilgilere göre, Belçika'ya kadar başka kesintiler de bildirildi.





Öte yandan geniş çaplı kesintiye dair hükümet yetkililerinden halen açıklama yapılmadı.









Orduyu harekete geçirme çağrısı

İspanya'da gerçekleşen enerji kesintisinin ardından Madrid Özerk Bölgesi Başkanı Isabel Diaz Ayuso, Başbakan Sanchez'den üçüncü seviye acil durum ilan edilmesini istedi.





Ayuso, üçüncü seviye alarm durumuyla ordunun olaya müdahale edebileceğini ve böylece güvenliğin garanti altına alınabileceğini söyledi.









Ameliyatlar askıya alındı

İspanya'da sağlık sistemi işlevini jeneratörler sayesinde devam ettiriyor. Madrid'deki Gregorio Maranon hastanesinin bir sözcüsü, El Pais'e yaptığı açıklamada, kesintinin süresine bağlı olarak kararlar almak için bir acil durum komitesinin etkinleştirildiğini söyledi.





Bu acil durum sistemlerinin de devreye girdiği ve ışıkların yandığı Madrid'deki 12 de Octubre Hastanesi'nde bir sözcü, devam etmekte olan müdahalelerin devam ettiğini ve başlamamış olanların, acil olanlar hariç şimdilik askıya alındığını belirtti.





Barselona'daki Hospital del Mar'in normal şekilde çalıştığı bildirildi.









Vagon ve asansörlerde mahsur kaldılar

Bir görgü tanığına göre, Madrid sokaklarında yüzlerce insan, ofis binalarının dışarı çıktı ve önemli binaların etrafında yoğun bir polis varlığı oluştu.





Madrid'de İngiliz Büyükelçiliğine ev sahipliği yapan dört kule binasından birinin boşaltıldığı da belirtildi. Yerel radyo, duran metro vagonlarında ve asansörlerde mahsur kalan insanlar olduğunu bildirdi.









Tam normalleşme bir hafta sürebilir