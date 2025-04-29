Avrupa'daki elektrik kesintileri Türkiye'yi etkiler mi? Bakan Bayraktar açıkladı

Avrupa'da İspanya ile Portekiz başta olmak üzere Fransa ve Belçika'da da etkili olan elektrik kesintisine ilişkin konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Şu anda sıkıntıdan etkilenmedik ama bizi etkileyecek boyutta bir sıkıntı. Çünkü biz de Avrupa'nın sistemine bağlıyız" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaşanan kesinti ve sonuçlarına ilişkin kabine üyelerine bilgilendirme yaptı.
Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İspanya'da başlayan ve Portekiz ve Fransa'nın belirli bölgelerini etkileyen elektrik kesintilerini değerlendiren Bakan Bayraktar, Türkiye'nin de Avrupa'nın elektrik sistemine bağlantısı olduğunu anımsattı.
"Bizi etkileyebilecek boyutta bir şey"
Portekiz'de Başbakanlıktan sorumlu Bakan Antonio Leitao, bugün yaptığı açıklamada, elektrik tedarikinin normale döndüğüne işaret ederek, kesintinin sürdüğü gece saatlerinde de herhangi bir güvenlik problemi yaşanmadığını söyledi.
İspanya'da da elektrik dağıtım şebekesi Red Electrica Espanola, sabah saat 07.00 itibarıyla ülkenin enerji ihtiyacının yüzde 99,95'inin karşılandığını, üretimin 25 bin 794 megavat olduğunu duyurdu.