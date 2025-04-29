Avrupa'daki elektrik kesintileri Türkiye'yi etkiler mi? Bakan Bayraktar açıkladı

Kesintinin ana sorumlusunun İspanya olarak görüldüğüne dikkati çeken Bayraktar,

"Talep fazla olmayınca rüzgar ve güneşin aşırı üretimini yönetemediler de deniyor, Fransa'da enterkonneksiyon sistem de kendini emniyete almak için kesmiş. Böyle şeylerden bahsediliyor. Büyük sıkıntı, baya büyük çaplı bir şey"