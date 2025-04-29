Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Avrupa'daki elektrik kesintileri Türkiye'yi etkiler mi? Bakan Bayraktar açıkladı

Avrupa'daki elektrik kesintileri Türkiye'yi etkiler mi? Bakan Bayraktar açıkladı

Pınar Görgü
Pınar Görgü
12:1229/04/2025, Salı
G: 29/04/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

Avrupa'da İspanya ile Portekiz başta olmak üzere Fransa ve Belçika'da da etkili olan elektrik kesintisine ilişkin konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Şu anda sıkıntıdan etkilenmedik ama bizi etkileyecek boyutta bir sıkıntı. Çünkü biz de Avrupa'nın sistemine bağlıyız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaşanan kesinti ve sonuçlarına ilişkin kabine üyelerine bilgilendirme yaptı.

Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İspanya'da başlayan ve Portekiz ve Fransa'nın belirli bölgelerini etkileyen elektrik kesintilerini değerlendiren Bakan Bayraktar, Türkiye'nin de Avrupa'nın elektrik sistemine bağlantısı olduğunu anımsattı.

"Bizi etkileyebilecek boyutta bir şey"

Bayraktar, hala söz konusu ülkelerden olayın nedenine ilişkin net bir açıklama gelmediğini vurgulayarak,
"Kabine'ye bilgi verdim. Bizde sıkıntı olmuyor ama bizi etkileyebilecek boyutta bir şey. Allah'tan biz en uçtayız"
ifadelerini kullandı.
Kesintinin ana sorumlusunun İspanya olarak görüldüğüne dikkati çeken Bayraktar,
"Talep fazla olmayınca rüzgar ve güneşin aşırı üretimini yönetemediler de deniyor, Fransa'da enterkonneksiyon sistem de kendini emniyete almak için kesmiş. Böyle şeylerden bahsediliyor. Büyük sıkıntı, baya büyük çaplı bir şey"
değerlendirmesinde bulundu.

Portekiz'de Başbakanlıktan sorumlu Bakan Antonio Leitao, bugün yaptığı açıklamada, elektrik tedarikinin normale döndüğüne işaret ederek, kesintinin sürdüğü gece saatlerinde de herhangi bir güvenlik problemi yaşanmadığını söyledi.

İspanya'da da elektrik dağıtım şebekesi Red Electrica Espanola, sabah saat 07.00 itibarıyla ülkenin enerji ihtiyacının yüzde 99,95'inin karşılandığını, üretimin 25 bin 794 megavat olduğunu duyurdu.



#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
#Alparslan Bayraktar
#elektrik kesintisi
#İspanya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şimdiye kadar kaç artçı deprem oldu? 29 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli'den son yaşanan artçı depremler listesi