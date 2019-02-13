13 Şubat 2019 Çarşamba gün sonu haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tetikçilere Osmanlı tokadını vuracağız

Türkiye Esnaf Buluşması Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan ikaz ve uyarılara rağmen fiyatlarda düşüş olmamasından kaynaklı tanzim satış noktalarının hayata geçirildiğini vurgularken, atılan adımlarla ekonomik tetikçilere Osmanlı tokadının vurulacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tanzim satış uygulamasının seçim sonrasında ücra köşelere kadar taşınacağına da dikkat çekerek, uygulamanın fırsatçıların yola gelmesiyle birlikte sona ereceğini belirtti.

EKONOMİ Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tetikçilere Osmanlı tokadını vuracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankaray'ı 15 kilometre uzatacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AŞTİ-ODTÜ arasındaki 5 kilometrelik batı, Dikimevi-NATA Vega arasındaki 10 kilometrelik doğu hattıyla Ankaray'ı 15 kilometre uzatacağız" dedi.

EKONOMİ Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankaray'ı 15 kilometre uzatacağız

KPSS soruları davasında 70 sanığa hapis cezası

2010 KPSS sorularının FETÖ tarafından sızdırılmasına ilişkin asker eşlerinin yargılandığı davada, 70 sanığa 14 yıl 7 aya kadar hapis cezası verildi.

GÜNDEM KPSS soruları davasında 70 sanığa hapis cezası

İran'da Devrim Muhafızlarına intihar saldırısı: 20 ölü

İran'da Devrim Muhafızlarına yönelik gerçekleştirilen intihar saldırısında 20 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı.

DÜNYA İran'da Devrim Muhafızlarına intihar saldırısı: 20 ölü

Mısır'da darbe karşıtı 3 mahkum daha idam edildi

Mısır'da idama mahkum edilen darbe karşıtı 3 kişinin daha cezası infaz edildi. Mısır İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili herhangi bir resmi bilgilendirme yapılmazken, mahkumların avukatları veya ailelerinden de açıklama gelmedi.

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DÜNYA Mısır'da darbe karşıtı 3 mahkum daha idam edildi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Soçi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı, Rusya'da yapılacak Suriye konulu üçlü zirveye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Soçi Zirvesi'nde Suriye ihtilafına çözüm bulunması için yürütülen çalışmalar gözden geçirilecek" ifadeleri kullanıldı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanlığı'ndan Soçi açıklaması

Kültür Bakanlığı: Peribacaları yanındaki otel inşaatı durduruldu

Nevşehir merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan peribacalarının yanında inşa edilen otel inşaatı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından durduruldu.

EKONOMİ Kültür Bakanlığı: Peribacaları yanındaki otel inşaatı durduruldu

8 bin bekçi alınacak

Geçtiğimiz yıl Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edilmişti. Bu kararın ardından binlerce bekçi işbaşı yaparken, "Yeni bekçi alımı ne zaman olacak?" sorusu da son dönemlerde en çok merak edilenlerden biriydi. İçişleri Bakanı Soylu, bu konuda kamuoyuna yeni bilgiler paylaştı ve Mart ayında 8 bin bekçi alınacağını duyurdu.

GÜNDEM 8 bin bekçi alınacak

Hulusi Akar'dan NATO'da kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis'le görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki mevcut meseleler ele alındı. Bakan Akar, Yunan mevkidaşı Apostolakis'le görüşmesine ilişkin, "Dost ve komşu iki olarak sorunlara barışçıl yollarla çözüm bulmak için çalışmalıyız." dedi.

DÜNYA Hulusi Akar'dan NATO'da kritik görüşme

3600 ek gösterge seçimden önce Meclis'e gelebilir

AK Partili Bülent Turan, son dönemlerin en çok merak edilen konularından biri olan 3600 ek gösterge için açıklamalarda bulundu. Turan, TBMM takviminin uygun olması halimde seçimden önce bu konudaki yasanın çıkarılabileceğini söyledi.

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EKONOMİ 3600 ek gösterge seçimden önce Meclis'e gelebilir

AB Suudi Arabistan'ı kara listeye aldı

Avrupa Komisyonu Suudi Arabistan, Panama ve birkaç ülkeyi daha terörizmin finansmanı ve kara para aklama konusundaki gevşek kontroller nedeniyle AB'ye tehdit oluşturan ülkeler kara listesine eklediğini açıkladı.

DÜNYA AB Suudi Arabistan'ı kara listeye aldı

Cumhur İttifakı 50 ile çıkabilir

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "İttifak yapılan il sayısı 50'ye çıkabilir" ifadesini kullandı. Özhaseki, bu kapsamda AK Parti ile MHP arasındaki heyetlerarası görüşmelerin devam ettiği bilgisini paylaştı.

GÜNDEM Cumhur İttifakı 50 ile çıkabilir

Antarktika Türk bilim insanlarına laboratuvar oldu

3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan bilim insanları, kutup biyoçeşitliliği, canlı bilimleri, ekoloji ve deniz bilimleri gibi farklı alanlardaki çalışmalarını "beyaz kıta"ya taşıdı. "Bilim ve barış kıtası" diye adlandırılan Antarktika, Türk bilim insanlarının araştırmalarına laboratuvar oldu. Kıtadaki seyrine devam eden bilim insanları, Türk Bilim Kampı'nın kurulacağı Horseshoe Adası'na doğru yol alırken rotaları boyunca denizden ve karadan çeşitli örnekler aldı.

TEKNOLOJİ Antarktika Türk bilim insanlarına laboratuvar oldu

Ulaştırma Bakanı Turhan: Online tanzim satışlarını başlatıyoruz

laştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Sebze ve meyve fiyatlarının ciddi yükselişi ile birlikte enflasyonla topyekûn mücadele kapsamında vatandaşlarımıza ekonomik fayda sağlamak amacıyla uygulama koyulan tanzim satışlarını yakın zamanda Türkiye’nin Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com 'da başlatıyoruz" dedi.

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EKONOMİ Ulaştırma Bakanı Turhan: Online tanzim satışlarını başlatıyoruz

HDP 'kadın hakları'istismarına yanıt Süleyman Soylu'dan geldi

Terör örgütü PKK ile bağını gizlemeyen ve örgütün adeta siyasi kolu gibi faaliyetlerine devam eden HDP'nin 'kadın seçim beyannamesi' açıklamasına İçişleri Bakanı Soylu'dan yanıt geldi. Sosyal medya hesabında beyanname haberini alıntılayan Soylu, PKK elebaşlarının kız çocukları ile çekildiği fotoğrafları "Kız çocuklarını taciz edenlerden kadın beyannamesi" mesajıyla paylaştı. Örgütten kaçıp güvenlik güçlerine sığınan kadınlar, verdikleri ifadelerde PKK'da kadına ve kız çocuklarına bakış açısını çok net bir şekilde anlatmış ve kampların adeta bir tecavüz yuvasını dönüştüğünü söylemişlerdi.

GÜNDEM HDP 'kadın hakları'istismarına yanıt Süleyman Soylu'dan geldi

Yusuf Namoğlu: Trabzonspor maçı son damla oldu

İstifa ettiğini açıklayan eski MHK Başkanı Yusuf Namoğlu canlı yayında istifa gerekçelerini açıkladı. Galatasaray-Trabzonspor maçında yaşanan olayların 'son damla' olduğunu söyleyen Namloğlu, 'Tutup da monitöre bakıp yanlış karar verme olayı kaldırabileceğimiz bir şey değildi' dedi.