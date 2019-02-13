Ekonomi Ulaştırma Bakanı Turhan Online tanzim satışlarını başlatıyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ulaştırma Bakanı Turhan: Online tanzim satışlarını başlatıyoruz

Ulaştırma Bakanı Turhan,"Sebze ve meyvede tanzim satış uygulamasını, Türkiye’nin Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com 'da başlatıyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Tanzim satış noktalarında rekor domatesin oldu.
Tanzim satış noktalarında rekor domatesin oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Sebze ve meyve fiyatlarının ciddi yükselişi ile birlikte enflasyonla topyekûn mücadele kapsamında vatandaşlarımıza ekonomik fayda sağlamak amacıyla uygulama koyulan tanzim satışlarını yakın zamanda Türkiye’nin Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com 'da başlatıyoruz" dedi.

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, sebze ve meyve fiyatlarının ciddi yükselişi ile birlikte enflasyonla topyekun mücadele kapsamında vatandaşlara ekonomik fayda sağlamak amacıyla uygulamaya koyulan tanzim satışlarının yakın zamanda Türkiye’nin Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com’da başlatılacağını açıkladı.

Bakan Turhan, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteği ve PTT AŞ güvencesiyle başlatılan bu proje kapsamında tarım ürünlerinin vatandaşımıza ulaşması sürecinde yaşanan aracı hizmet ücretlerini ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. www.epttavm.com internet adresinde e-Tanzim olarak hizmete sunulan meyve ve sebzeler tanzim fiyatları ile satılırken, tüm ürünler PTT Kargo ve Lojistik aracılığı ile güvenle vatandaşlarımıza ulaştırılacaktır. Vatandaşlarımızın tanzim noktalarında sıra beklememesi, sebze ve meyvelerini uygun şartlarda ucuz olarak alabilmeleri için Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com olarak sorumluluk üstlendik. Vatandaşımıza ekstra ücret yansımaması ve uygulamada avantajların artırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte çaba içerisindeyiz. e-Tanzim uygulamamamızın süratle başlatılması için de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz" dedi.

ePttAVM.com

Vatandaşlar, e-Tanzim ürünlerine https://www.epttavm.com/kampan... linki üzerinden ulaşabilecek.

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