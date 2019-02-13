Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan Tetikçilere Osmanlı tokadını vuracağız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tetikçilere Osmanlı tokadını vuracağız

Türkiye Esnaf Buluşması Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan ikaz ve uyarılara rağmen fiyatlarda düşüş olmamasından kaynaklı tanzim satış noktalarının hayata geçirildiğini vurgularken, atılan adımlarla ekonomik tetikçilere Osmanlı tokadının vurulacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tanzim satış uygulamasının seçim sonrasında ücra köşelere kadar taşınacağına da dikkat çekerek, uygulamanın fırsatçıların yola gelmesiyle birlikte sona ereceğini belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf Buluşması Toplantısında konuştu. Tanzim satış noktalarında sebze ve meyvenin yanı sıra bakliyat ve temizlik ürünlerinin de ucuza satılacağını bir kez daha açıklayan Erdoğan, tanzim noktalarının seçim sonrasında en ücra noktalara kadar taşınacağını da vurguladı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Aile içindeki sıkıntının bize etkisi ne ise esnaftaki sıkıntının etkisi de aynıdır. Esnaf kardeşlerimizle yapmış olduğumuz sohbetin ve içmiş olduğumuz bir bardak çayın keyfini başka hiçbir şeyde bulamadım.

ÖTV VE KDV İNDİRİMİNİ UZATTIK

Esnaf kredilerinin faiz oranını yüzde 47'den yüzde 0 seviyelerine indiren iktidarız. Esnaf ve sanatkarlarımızın borçlarını yeniden yapılandırarak önlerini görmelerini temin ettik. Ticari araçlardaki ÖTV ve KDV indirimini Mart ayı sonuna kadar uzattık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Esnaf Duası"nı okudu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Voleybol Sahası'nda düzenlenen Türkiye Esnaf Buluşmasına katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmasını, 'Esnaf duası' okuyarak sonlandırdı.
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DÜZENLİ ÖDEYENE 5 PUAN İNDİRİM

Vergi konusunda esnafımızın yükünü azaltmak için çalışmalar yaptık. Vergisini düzenli ödeyene 5 puan indirim sağladık. Yaptığımız bütün çalışmaların bir amacı var o da esnafımızı rahatlatmaktır.

SADECE SEBZE MEYVE DEĞİL TEMİZLİK ÜRÜNÜ VE BAKLİYAT DA UCUZA SATILACAK

Fırsatçılar her yerde karşımıza çıkabiliyor. Milletimiz bunlar karşısında haklı olarak çok öfkeli. Biz de öyleyiz. İşte bu yüzden tanzim satış uygulamasını başlattık. Şu anda fiyatlar yarı yarıya indi. Bundan sonraki süreçte yani seçim sonrasında belediyelerimizin organizasyonunda bakanlığımızın kontrolünde bu işin en ücra köşelere kadar yapılmasına yönelik adımlar da atacağız.

  • Sadece buralarda sebze meyve değil temizlik ürünlerine kadar pek çok şeyi buralarda vatandaşımıza ucuza satma arzusu içindeyiz. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik.

FIRSATÇILAR YOLA GELDİĞİNDE SONA ERECEK

Fırsatçılara ikazlarımızı yaptık. Karlarını makul seviyelere çekmeleri yönünde çağrıda bulunduk. Aynı uygulamayı temizlik ürünleri ve bakliyata da yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Fırsatçıların yola geldiğini gördüğümüzde tanzim satış uygulaması sona erecek.

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ZİNCİR MARKETLER DE FİYATLARINI İNDİRMEYE BAŞLADI

Biz esnaf ve sanatkarımızın ekmeğiyle oynamıyoruz. Tam tersi oynayanlara gereken dersi veriyoruz. Millet kimin samimi kimin fırsatçı olduğunu gayet iyi biliyor. Atılan adımların ardından zincir marketler de fiyatlarını indirmeye başladı. Serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde ama ahlakı, izanı elden bırakmayan esnaf ve sanatkara sonuna kadar desteği sürdüreceğiz.

OSMANLI TOKADINI VURACAĞIZ

Ekonomik tetikçilere sağlamından bir Osmanlı tokadını hep birlikte vuracağız. 31 Mart'ta bu millet düşmanlarına gerek dersi vereceğinizi biliyorum.Türkiye satın alma partisine göre 17. ülke iken bugün 13'üncü sıraya yükselmişsek biz de kriterlerimizi ona göre değiştirmemiz gerekiyor.

Erdoğan: Fırsatçılar karşısında halkımız öfkelidir
OYNAT 00:44
Erdoğan: Fırsatçılar karşısında halkımız öfkelidir
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Voleybol Sahası'nda düzenlenen Türkiye Esnaf Buluşmasına katıldı. Erdoğan, 'Fırsatçılar her yerde karşımıza çıkabiliyor. Milletimiz bunlar karşısında haklı olarak çok öfkeli. Biz de öyleyiz. İşte bu yüzden tanzim satış uygulamasını başlattık. Şu anda fiyatlar yarı yarıya indi' açıklamasında bulundu.
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