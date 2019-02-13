Son dakika haberleri... KPSS soruları davasında 70 sanığa hapis cezası

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KPSS soruları davasında 70 sanığa hapis cezası

2010 KPSS sorularının FETÖ tarafından sızdırılmasına ilişkin asker eşlerinin yargılandığı davada, 70 sanığa 14 yıl 7 aya kadar hapis cezası verildi.

Haber Merkezi AA AA
Arşiv
Arşiv

2010 KPSS sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından sızdırılmasına ilişkin asker eşlerinin yargılandığı davada, 70 sanığa 14 yıl 7'şer aya kadar hapis cezası verildi.

Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, sanıklar ve avukatları ile sanık yakınları katıldı.

Esasa ilişkin savunmaların ardından sanıkların son sözlerini dinleyen mahkeme heyeti, daha sonra hükmü açıkladı.

Heyet, sanıklardan 69'unu silahlı terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırdı. Heyet, aynı suçtan mahkum ettiği bir sanık hakkında ise etkin pişmanlık hükümlerini uygulayarak 1 yıl 10 ay 15 gün hapse mahkum etti ve bu sanığın hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Silahlı terör örgütü üyeliğinden suçlu bulunan sanıklardan 36'sı dolandırıcılık suçundan 8 yıl 4 ay, 7'si de 3 yıl 1 ay 15'er gün ayrıca cezalandırıldı. Dolandırıcılıktan cezalandırılan sanıklara, kamu görevinden elde ettikleri kazancın 2 katı para cezası da verildi.

15 sanığın dosyası ayrıldı

Heyet 20 sanığın beraatına hükmederken, firari 15 sanığın dosyasını ise ayırdı.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünü bombalayan pilot Sadullah Abra'nın eşi sanık Reyhan Abra, terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Marmaris'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast yapmaya giden ekipte yer alan Haldun Gülmez'in eşi Kübra Gülmez ve Bahadır Sagun'un eşi Kübra Sagun da 14 yıl 7'şer ay hapis cezası aldı.

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