Dünya AB Suudi Arabistanı kara listeye aldı
AVRUPA

Son Dakika: ​AB Suudi Arabistan'ı teröre destek veren ülkeler listesine ekledi

AB Suudi Arabistan'ı kara listeye aldı

Avrupa Komisyonu Suudi Arabistan, Panama ve birkaç ülkeyi daha terörizmin finansmanı ve kara para aklama konusundaki gevşek kontroller nedeniyle AB'ye tehdit oluşturan ülkeler kara listesine eklediğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
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Avrupa Birliği (AB), Suudi Arabistan'ı kara para aklamayla ve terörizmin finansmanıyla mücadele standartlarına uymadığı için kara listeye aldı

  • AB Komisyonu, kara para ve terörizmin finansmanı ile mücadelede yetersiz kalan 23 ülkeyi kapsayan liste açıkladı.

Listede, Afganistan, Amerikan Samoası, Bahamalar, Botsvana, Kuzey Kore, Etiyopya, Gana, Guam, İran, Irak, Libya, Nijerya, Pakistan, Panama, Porto Riko, Samoa, Suudi Arabistan, Sri Lanka, Suriye, Trinidad ve Tobago, Tunus, ABD Virgin Adaları ile Yemen yer aldı.

Liste sonucunda, AB kurallarına tabi banka ve diğer finans kurumları şüpheli para hareketlerini daha iyi belirlemek için bu yüksek riskli ülkelerin finans kurumları ve müşterilerinin işlemlerine yönelik daha fazla kontrol ve denetim yapacak.

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