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POLİTİKA

Süleyman Soylu'dan HDP'ye kadın hakları yanıtı - Soylu'nun HDP tweeti

HDP 'kadın hakları'istismarına yanıt Süleyman Soylu'dan geldi

Terör örgütü PKK ile bağını gizlemeyen ve örgütün adeta siyasi kolu gibi faaliyetlerine devam eden HDP'nin 'kadın seçim beyannamesi' açıklamasına İçişleri Bakanı Soylu'dan yanıt geldi. Sosyal medya hesabında beyanname haberini alıntılayan Soylu, PKK elebaşlarının kız çocukları ile çekildiği fotoğrafları "Kız çocuklarını taciz edenlerden kadın beyannamesi" mesajıyla paylaştı. Örgütten kaçıp güvenlik güçlerine sığınan kadınlar, verdikleri ifadelerde PKK'da kadına ve kız çocuklarına bakış açısını çok net bir şekilde anlatmış ve kampların adeta bir tecavüz yuvasını dönüştüğünü söylemişlerdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süleyman Soylu ve paylaştığı tweetin görseli.
Süleyman Soylu ve paylaştığı tweetin görseli.

Türkiye yerel seçim için geri sayıma devam ederken, partilerin hazırlıkları da devam ediyor. Bu kapsamda seçim dönemine yönelik 'kadın beyannamesi' açıklayan HDP'ye yanıt İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

Soylu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, kadın seçim beyannamesine ilişkin haberi ve PKK elebaşlarının kız çocuklarıyla kamplarda çekildiği bir fotoğrafı, "Kız çocuklarını taciz edenlerden kadın beyannamesi" mesajıyla paylaştı.

Soylu'nun yanıtı kısa sürede sosyal medyada binlerce beğenir alırken, PKK-HDP birlikteliği konusunda da oldukça fazla yorum yapıldı.

Duran Kalkan - PKK'lı kadın teröristler

Kadın iffetine uzanan çirkin el: PKK

Örgüte yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren emniyet güçlerinin kararlı tutumu, örgütteki çözülmeyi de hızlandırdı.

Son dönemlerde çok sayıda PKK'lı kadın terörist güvenlik güçlerine teslim oldu ve kamplarda yaşadıklarını ayrıntılarıyla anlattı.

İstihbarat birimleri son 3 yılda örgütten kaçarak teslim olan, operasyonlarda sağ ya da yaralı olarak yakalanan toplam bin 150 kadın teröristle yapılan görüşmeler sonrası rapor hazırladı.

PKK kamplarındaki yöneticilerin, kadın teröristleri cinsel anlamda istismar ettiği emniyet raporlarına yansımıştı.

3 yılda 967’si örgütten kaçarak teslim olan kadın teröristler istihbarat birimlerine PKK terör örgütünün dağda kadınlara uyguladığı iğrenç düzeni anlattı. Terör örgütüne katılan ya da kaçırılan kadınların ilk 30 gün içinde tecavüze uğradıklarını, karşı çıkan ya da isyan edenlerin infaz edildiği belirtildi.

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EGM’nin sosyal medya hesaplarında “Kadın iffetine uzanan çirkin el: PKK” temasıyla yer alan mesajda, itirafçı bir örgüt militanı olan H.K.’nin (25) ifadesi paylaşıldı. H.K.’nin ifadesinde şunlar yer aldı:

Bir köylümüz vasıtasıyla örgüte katıldım. Kandil’de kaldığım sürede tecavüze uğrayan ve hamile kalan iki kadın gözümün önünde kurşuna dizildi. Halen Diyarbakır’da tutuklu K.C.’nin tecavüz ettiği Asmin Evin kod adlı Selma D., durum ortaya çıkınca infaz edilme korkusuyla kendi silahıyla intihar etti. PKK, kadını çatışmada ölmüş gibi açıkladı.

PKK'ya katılan kadın teröristler ilk 30 gün içinde tecavüze uğruyor
GÜNDEM
PKK'ya katılan kadın teröristler ilk 30 gün içinde tecavüze uğruyor

PKK'dan kaçan kadınlardan tecavüz itirafı
GÜNDEM
PKK'dan kaçan kadınlardan tecavüz itirafı
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