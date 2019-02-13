Gündem Cumhurbaşkanlığından Soçi açıklaması
POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı'ndan Soçi açıklaması - Soçi Zirvesi'nde neler konuşulacak

Cumhurbaşkanlığı'ndan Soçi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı, Rusya'da yapılacak Suriye konulu üçlü zirveye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Soçi Zirvesi'nde Suriye ihtilafına çözüm bulunması için yürütülen çalışmalar gözden geçirilecek" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Cumhurbaşkanlığı, Rusya'da yapılacak Suriye konulu üçlü zirveye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Soçi Zirvesi'nde Suriye ihtilafına çözüm bulunması için yürütülen çalışmalar gözden geçirilecek" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de 14 Şubat'ta yapılacak üçlü zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ayrı bir görüşme yapacak. Rus liderin, Ruhani ile de ikili görüşmesi olacak.

Üçlü görüşme de olacak

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, liderler 14 Şubat'ta Soçi'deki üçlü zirvede Suriye'de uzun vadeli bir normalleşme sağlamak için gelecekte atılacak ortak adımları ele alacak.

Putin zirve kapsamında Erdoğan ve Ruhani ile ikili görüşme de gerçekleştirecek.

Soçi'de gündem güvenli bölge

Zirvede Türkiye, ABD’nin Suriye’den çekileceğini açıklaması ile bir kez daha gündeme gelen güvenli bölgenin, Fırat’ın doğusunda uygulanmaya geçirilmesi önerisini ortaya koyacak. Erdoğan, terör örgütü ile mücadelenin kırmızı çizgi olduğunu yeniden hatırlatacak.

Soçi’de gündem güvenli bölge
DÜNYA
Soçi’de gündem güvenli bölge
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