Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankarayı 15 kilometre uzatacağız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankaray'ı 15 kilometre uzatacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AŞTİ-ODTÜ arasındaki 5 kilometrelik batı, Dikimevi-NATA Vega arasındaki 10 kilometrelik doğu hattıyla Ankaray'ı 15 kilometre uzatacağız" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankararay'ı uzatma çalışmaları başlıyor.
Ankararay'ı uzatma çalışmaları başlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mamak'taki Üreğil Millet Bahçesi'nde düzenlenen Tolu Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AŞTİ-ODTÜ arasındaki 5 kilometrelik batı, Dikimevi-NATA Vega arasındaki 10 kilometrelik doğu hattıyla Ankaray'ı 15 kilometre uzatacağız" dedi.

Konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"CHP'nin başını çektiği ittifak, 31 Mart seçimlerinin, son 17 yılın hesaplaşması olarak görüyor.

Geçenlerde biri şahsımı ipe götürmekle, darbeyle, zehirlemekle tehdit edecek kadar zıvanadan çıktı.

Yanlarına Kandil’den verilen emirle bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP’Yi, İYİ Parti’yi, SP’yi almışlar. Bu zillet, illet ittifakı. Biz ise cumhur ittifakıyız.

Son günlerde kendilerini iyice kaybettiler. Daha önce milleti denize dökmekten bahsediyorlardı. Şimdi mezar kazmaktan bahsediyorlar. TV ekranlarında yorumcuları, sözde sanatçıları aracılığıyla size, bize olmadık hakaretler ediyorlar.

  • Şahsımı ipe götürmekle, zehirlemekle tehdit edecek kadar zıvanadan çıktı. Gezi’de, 17-25 Aralık’ta tankla tüfekle 15 Temmuz’da başaramadıklarını şimdi başka bir yolla yapmaya çalışıyorlar.

3-5 oy daha fazla alabilmek için gittiler terör örgütlerinin siyasi uzantılarıyla pazarlığa oturdular.

Türk siyaseti açısından gerçekten utanç verici sahnelere şahit oluyoruz. Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu parti olmakla övünen CHP’de Kandil’deki terör baronlarının sözü geçiyor.

Zillet illet ittifakı

Ankara’da cumhur ittifakı olarak MHP ile beraberiz. Karşımızda CHP, HDP, İYİ Parti, SP… Bunlarda dörtlü malum zillet, illet ittifakı. Bu partinin çoğu belediye başkan adaylarını lobiler, terör örgütleri, marjinal çevreler belirliyor.

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CHP Genel Başkanı’nın yardımcıları partinin bu durumuna isyan etmeye başladı. Bunların doğru bir işleri yok. Devri iktidarlarında Türkiye’ye kazandırdıkları eli yüzü düzgün tek bir eserleri yok. CHP, çöp, çukur, çamur demektir. CHP, yokluk, yoksulluk, yolsuzluk, hırsızlık, haksızlık, kavga, kaos, kutuplaşma demektir. CHP, bakımsızlık, beceriksizlik demektir.

3 koyun verseniz kaybedip gelirler

Bunlara 3 koyun verseniz Çubuk çayının kenarında güt deseniz bunu bile beceremezler, kaybedip gelirler. Biz hedeflerimizi karşımızdakilerin çapsızlığına göre değil milletimizin ihtiyaçlarına göre yapıyoruz. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak için mücadele ediyoruz.

Ankaray'ı 15 kilometre uzatacağız

AŞTİ-ODTÜ arasındaki 5 kilometrelik batı, Dikimevi-NATA Vega arasındaki 10 kilometrelik doğu hattıyla Ankaray'ı 15 kilometre uzatacağız."

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