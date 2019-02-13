Dünya İranda Devrim Muhafızlarına intihar saldırısı 20 ölü
ORTADOĞU

İran'da Devrim Muhafızlarına intihar saldırısı: 20 ölü

İran'da Devrim Muhafızlarına yönelik gerçekleştirilen intihar saldırısında 20 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı. Saldırıyı 'Ceyşu'l Adl' isimli örgüt üstlendi.

Haber Merkezi AA
Sınır muhafızlarını taşıyan otobüs hedef alındı
Sınır muhafızlarını taşıyan otobüs hedef alındı

İran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı sınır muhafızlarını taşıyan otobüsü hedef alan ve 20 askerin öldüğü intihar saldırısının bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği bildirildi.

DMO'dan saldırıyla ilgili yapılan açıklamada, bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında DMO kara gücü Kudüs karargahına bağlı sınır muhafızlarını taşıyan otobüsün hedef alındığı bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre saldırıda 20 DMO askeri ölürken, en az 20 kişi yaralandı.

İntihar saldırısını üstlenen "Ceyşu'l Adl" isimli örgüt, olayda otobüste bulunan 40 askerin tamamının öldüğünü iddia etti. Örgütün açıklamasının üstüne İranlı yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

İran'ın terör örgütü olarak ilan ettiği "Ceyşu'l Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" ileri sürerek Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele veriyor.

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